Burkina Faso'nun yerel korucuları: Koglvegolar

Dünyanın yoksul ülkeleri arasında yer alan Burkina Faso'da güvenlik güçlerine destek olan yerel korucular (Koglvego), kırsal alan ve köylerde güvenlik ve genel asayiş için görev yapıyor.

"Mutlu İnsanlar Ülkesi" anlamına gelen Burkina Faso, 13 bölge ve 45 şehirden oluşuyor. Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip ülke halkının büyük bir bölümü başkent Vagadugu ile ülkenin batısındaki Bobo-Dioulasso şehrinde yaşıyor.

Koglvego adı verilen korucular, kırsal alanlar ve köylerde yaşayan nüfusun güvenliğin sağlanmasında polis ve jandarmaya destek oluyor.

Kahverengi kıyafetleri, tek kırma veya eski yivsiz tüfekleri ile görev yapan Koglvegolar, yerel halktan da saygı görüyor.

Başkent Vagadugu'ya 160 kilometre uzaklıktaki Leo kentinde yere alan 1000 nüfuslu Bagum köyünde görev yapan Koglvegoların sorumlusu Yunus Bendego, AA muhabirine, 2000 yılından beri aktif olarak görev yaptıklarını söyledi.

Kolluk kuvvetlerine destek amacıyla bulunduklarını belirten Bendego, herhangi bir adli vakaya müdahale yetkilerinin de olduğunu kaydetti.

Koglvegoların çoğunlukla Mossi kabilesine mensup olduğunu ifade eden Yunus Bendego, saygı gördüklerini, yerel halkın taleplerini karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.