Burkina Faso ve Nijer düzenlendiği ortak operasyon ile 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Burkina Faso ve Nijer tarafından düzenlenen ortak operasyon ile 10 Haziran'dan bu yana 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Burkina Faso tarafından dün yapılan açıklamada, Burkina Faso ve Nijer ordularının Burkina Faso-Nijer sınırında düzenledikleri Taanli (Birlik) isimli ortak operasyon sonucu 10 Haziran'dan bu yana 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Operasyonlar kapsamında, ele geçirilen yaklaşık yüz motosiklet ile farklı araçların imha edildiği açıklandı.

Burkin Faso Genelkurmay Başkanı Moise Miningou, "Bu bölgelerdeki halklar en azından bir süreliğine barış içinde kalacak. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Biz fakir ülkeleriz ve geleceğimiz, yetersiz kaynaklarımızı bir araya getirebilmekte yatıyor. Bu şekilde çok daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.

Nijer Genelkurmay Başkanı General Salifou Modi, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Sahel bölgesinde bulunan Dori'deki bir askeri kampı ziyareti sırasında, "Bu sonuçlar beklentilerimizi karşıladı" ifadelerini kullanarak, çok sayıda teröristin ise tutuklandığını sözlerine ekledi.

Operasyon kapsamında kara birliklerinin hava desteği de aldığı aktarılırken, operasyonda Nijer'deki Tera ve Torodi ile Burkina Faso'daki Dori, Mansia ve Diapaga'ya odaklanıldığı açıklandı. - OUAGADOUGOU