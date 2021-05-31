Burkina Faso'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı - Son Dakika

Burkina Faso, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak aşıların ilk dozunu teslim aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen 115 bin doz AstraZeneca aşısının ülkeye ulaştığı bildirildi.

Ulusal aşılama kampanyasının haziranın ilk haftası başlayacağı kaydedilerek, aşılamada sağlık personeli, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hacı adaylarına öncelik tanınacağı belirtildi.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu Burkina Faso'da salgının başından bu yana 13 bin 430 kişi virüse yakalandı, 166 kişi hayatını kaybetti.