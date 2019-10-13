Son Dakika Haberleri: Burkina Fasolu gençlerden Türkiye'ye zafer duası
Son Dakika Güncel Burkina Fasolu gençlerden Türkiye'ye zafer duası

Burkina Fasolu gençlerden Türkiye'ye zafer duası

1 saat önce

Afrika ülkesi Burkina Faso'da gençler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe dualar edip, Fetih Suresi okudu.

Afrika ülkesi Burkina Faso'da gençler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe dualar edip, Fetih Suresi okudu.

Başkent Vagadugu'daki İstanbul Camisi'nde ikindi namazını kılan gençler, ardından Türkiye'nin teröristlere karşı zafer elde etmesi için Fetih Suresi'ni okuyup, dua etti.

Burkina Fasolu gençlerden Türkiye'ye zafer duası

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:55 Kaynak: AA
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