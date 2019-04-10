Burkino Faso Cumhurbaşkanı Kabore Türkiye'ye Geliyor
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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kaboré, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 9-11 Nisan tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kaboré, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 9-11 Nisan tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanı düzeyinde Burkina Faso'dan Türkiye'ye gerçekleşecek ilk ziyaret çerçevesinde 11 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ziyarette ayrıca G5 Sahil dönem başkanı olan Burkina Faso'yla güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA
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