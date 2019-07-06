Son Dakika Haberleri: BURKON, ülke genelinde 6 ayda 22 kongre yaptı
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BURKON, ülke genelinde 6 ayda 22 kongre yaptı

28 dakika önce

Bursa başta olmak üzere ülkeye önemli kongre, sempozyum, kurs, zirve ve toplantılar kazandırarak turizme de katkı sağlayan BURKON Turizm & Kongre, 2019 yılının ilk yarısını da yoğun ve başarılı bir şekilde kapattı.

BURKON, ülke genelinde 6 ayda 22 kongre yaptı, System.String[]
Bursa başta olmak üzere ülkeye önemli kongre, sempozyum, kurs, zirve ve toplantılar kazandırarak turizme de katkı sağlayan BURKON Turizm & Kongre, 2019 yılının ilk yarısını da yoğun ve başarılı bir şekilde kapattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:57 
Bursa, Ekonomi
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