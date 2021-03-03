BURKÜP'te Tolga Tunalıgil dönemi

Bursasporlu Kongre Üyeleri Platformu'nun (BURKÜP), yeni başkanı gerçekleştirilen seçim sonrası Tolga Tunalıgil oldu.

Bursaspor'un önemli hareketlerinden BURKÜP'ün gerçekleşen genel kuruluna tek aday olarak giren Tolga Tunalıgil başkanlığa seçildi. Tunalıgil, seçime katılan platform üyelerinin tamamının oyunu alarak görevi başkan Hakan Dinçtürk'ten aldı. Bursaspor için hizmet edeceklerini ifade eden BURKÜP'ün yeni başkanı Tolga Tunalıgil, "Bugüne kadar varlığı ile platformumuza değer katmış olan ve vermiş oldukları maddi ve manevi desteklerinden dolayı başkanımız Hakan Dinçtürk ve yönetim kurulu üyeleri İbrahim Başol, Tamer Çetin ve Alper Kavuşturan'a teşekkür ediyoruz. Hizmet çıtasını daha da yukarılara çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Her şey Bursaspor için" dedi.

BURKÜP üyelerine gösterdikleri ilgi ve güven için teşekkür eden Tunalıgil, "Bu platformu HEP BİRLİKTE çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza, başta canımız olan çok sevdiğimiz Bursaspor'a çok daha iyi bir şekilde fayda sağlayacağımıza eminim. Bu süreçte katkı sağlamak isteyen, fikri ve projesi olan her bir üyemize de kapımız ardına kadar açık olacak" diye konuştu.

Tolga Tunalıgil'in başkanlığını üstlendiği BURKÜP'ün yönetimi şu isimlerden oluştu: "Ömer Mustucu, Bayram Şen, Ebubekir Göksel, Ayhan Şen, Burak Çakman, Emre Güranlı." - BURSA