Burma İnsan Hakları Ağı, ABD'nin Myanmar'da darbecilere yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Burma İnsan Hakları Ağı, ABD'nin Myanmar'da darbecilere yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı

11.02.2021 11:03
Burma İnsan Hakları Ağı, ABD'nin Myanmar'da darbecilere yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), ABD Başkanı Joe Biden'ın Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı almasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), ABD Başkanı Joe Biden'ın Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı almasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

BHR'den yapılan açıklamada, Biden yönetiminin girişiminin Myanmar'daki darbeye "gereken karşılık" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın sivil yönetime darbe yapan askerlere yaptırımlarının BHR'yi cesaretlendirdiği ve Arakan'ın daha iyi bir demokrasiye kavuşmasına yardımcı olmak için daha fazla çabanın sarf edilmesinin beklenildiği kaydedildi.

ABD'nin askeri cuntaya yönelik yaptırımlarının genişletilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Washington yönetiminden darbe karşıtı gösterilere ve organizatörlere destek vermesi istendi. Ordunun ülke üzerindeki gücü ve hakimiyetini artırmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, görüşlerine yer verilen BHR İcra Direktörü Kyaw Win, söz konusu yaptırım kararına ilişkin "Arakan'a gerçek bir demokrasi getirilmesine yardımcı olmak için ileriye doğru atılmış önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu.

Win, 2008 anayasasının Arakan'daki gerçek bir demokrasiye kavuşmasını engellediği yorumunu yaparken "ABD'nin de protestocuların taleplerini duyması ve ordunun kontrolü ele geçirmesine izin veren temel meseleleri ele alması önemli. 2008 anayasası ordunun yarı sivil bir hükümet sırasında gücünü korumasına izin verdi. Bu kaldırılmalı ve ABD bunu taleplerine dahil etmelidir." ifadelerini kullandı.

Biden, dün, darbeyi yapan askeri liderlere, onların iş ortaklarına ve aile üyelerine yaptırım uygulanmasına dair başkanlık kararnamesini onayladığını duyurmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınadı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında geldi. ABD Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine aldı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulundu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı aldı.

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burma İnsan Hakları Ağı, ABD'nin Myanmar'da darbecilere yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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