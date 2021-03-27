Burma İnsan Hakları Ağı: ABD ve İngiltere'nin Myanmar'da bazı şirketlere yaptırım kararından memnunuz - Son Dakika

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), ABD ve İngiltere'nin Myanmar'da ordu bağlantılı şirketlere yönelik yaptırım kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

BHRN'den yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin ordu ile ilişkili Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) ve Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) şirketlerine yönelik yaptırım kararının, Myanmar ordusuna "önemli bir darbe indirdiği" ve kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketlerin ordunun kendi halkına karşı kullandığı silahları finanse ettiğinin ve yaptırım kararının ülkedeki "diktatörlüğün" sonunu getirmede büyük bir rol oynayacağı ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, uluslararası topluma, adı geçen şirketlere yaptırım uygulama çağrısında bulunuldu.

ABD, 25 Mart Perşembe günü MEHL ve MEC'ye yönelik yaptırımları devreye soktuğunu duyurmuş, İngiltere de bu konuda ABD ile adım attığını belirterek, MEC'e yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.