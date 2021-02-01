Burma İnsan Hakları Ağı'ndan uluslararası topluma "acil adım atma" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Burma İnsan Hakları Ağı'ndan uluslararası topluma "acil adım atma" çağrısı Açıklaması

01.02.2021 09:53
Burma İnsan Hakları Ağı'ndan uluslararası topluma

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar'da ordunun derhal kontrolü bırakması gerektiğini belirterek, uluslararası topluma acil adım atma çağrısında bulundu.

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar'da ordunun derhal kontrolü bırakması gerektiğini belirterek, uluslararası topluma acil adım atma çağrısında bulundu.

Londra merkezli BHRN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da ordunun 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hile iddialarıyla askeri darbeyi gerçekleştirdiği, söz konusu iddiaların ilan edilen olağanüstü hal için de bahane olarak kullanıldığı belirtildi.

Ordunun, uzun süredir gücünü artırmayı amaçladığının bilindiği aktarılan açıklamada, "Bugün tam olarak ordu güç kullanarak ve dünyanın gözü önünde bunu yaptı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu gelişmelerin Myanmar'daki demokratik kazanımları tamamen yok ettiğine dikkat çekilen açıklamada, darbenin sadece Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'i korumayı ve güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

"Artık yumuşak diplomasinin zamanı doldu. Uluslararası toplum, acilen generaller ve kuruluşlarını hedef alan yaptırımlar uygulamalı." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, gözaltıların da Uluslararası Adalet Divanı tarafından Myanmar ordusuna yönelik soruşturmalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

İletişim ve bağlantılarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle sivil toplum kuruluşları ve diplomatların, ordunun insan hakları ihlallerini denetleyemediğine işaret edilen açıklamada, BHRN'nin gazeteciler, aktivistler ve insan hakları savunucularının güvenliğinden endişe duyduğunun altı çizildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BHRN İcra Direktörü Kyaw Win, "Ordunun kontrolü altında Myanmar'daki azınlıkların güvenliği tehlike altında. Ordu, azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmalı. İnternet ve telefon erişimi acilen sağlanmalı." dedi.

"Uluslararası toplum yeni yaptırımlar uygulamalı"

Açıklamada, uluslararası toplumun "sözde" demokratik ilerlemeleri muhafaza etmek için gereğinden uzun bir süre Myanmar ordusuna karşı yumuşak diplomasi kullandığına, esasen ordunun gücü elinden hiçbir zaman bırakmak istemediğinin açık olduğuna, son gelişmelerin de bunu gösterdiğine işaret edildi.

"Uluslararası toplumun acilen yeni ve katı yaptırımlar uygulayarak orduyu dışlaması gerekiyor." çağrısına yer verilen açıklamada, ordunun "kırmızı çizgiyi" geçtiği ve her türlü seçeneğin masada olduğu mesajının verilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ordu acilen kontrolü bırakmalı, yasa dışı şekilde gözaltına alınan siyasetçi ve aktivistleri serbest bırakmalı. Uluslararası toplum acilen adım atmalı." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe iddiaları doğrulandı.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.

İnsan Hakları, Myanmar, Ordu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burma İnsan Hakları Ağı'ndan uluslararası topluma 'acil adım atma' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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