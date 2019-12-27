Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu'nun annesi Fatma Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu'nun annesi Fatma Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.


88 yaşında hayatını kaybeden Burmaoğlu'nun cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan vekilleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, Nazilli Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti Yöneim Kurulu üyeleri ve Nazilli Kadın Kolları, Burmaoğlu ailesi ve yakınları katıldı.


Burmaoğlu, 5 Eylül Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

Kent Konseyi, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
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