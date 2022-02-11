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Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi - Son Dakika

Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi

11.02.2022 23:14
Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde burnunda çıkan sivilcenin ardından cilt kanseri teşhisi konulan 59 yaşındaki Kazım Öztaş'ın burnu her gün milim milim eridi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde burnunda çıkan sivilcenin ardından cilt kanseri teşhisi konulan 59 yaşındaki Kazım Öztaş'ın burnu her gün milim milim eridi. 31 kez yüz ameliyatı geçiren Öztaş, tedavisinin devamı için yardım istedi.

Güldibi Mahallesinde ikamet eden 59 yaşındaki Kazım Öztaş'a burnunda çıkan sivilce sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde cilt kanseri tanısı konuldu. Teşhis sonrasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji bölümüne sevk edilen Öztaş, burada ışın tedavisi gördü. 15 seans sonrasında burnundaki kıkırdağı eriyen Öztaş, burada 31 kez yüz ameliyatı geçirdi.

"IŞIN TEDAVİSİNDE 15 SEANS GÖRDÜ VE BURNU KIKIRDAĞI ERİYİP DÖKÜLDÜ"

Işın tedavisi neticesinde burnunu kaybeden Kazım Öztaş'ın oğlu Erdem Öztaş, "2009 senesinde babama cilt kanseri teşhisi konuldu. Burnunda çıkan sivilce ameliyatla alınmadı, ışın tedavisine gönderildi. Işın tedavisinde 15 seans gördü ve burnu kıkırdağı eriyip döküldü. Bundan doğan sebeplerden dolayı 31 defa ameliyat oldu ve bu süreçler sıkıntılı geçti. Her defasında daha da kötüye gitti. Düzeltmek için başını şişirdiler burnuna parça yapmak istediler olmadı, kolundan ve ayağından parça aldılar yapılamadı. Şuan hastalığı devam ediyor ve ayın 15'inde yeniden bir ameliyatı var. Ameliyatı devlet karşılıyor fakat yüzündeki maskeyi karşılamıyor ve maske baya bir maliyetli. Biz bu konuda bilgisi olan, yardımcı olacak, destek olacak insanları arıyoruz. Nasıl olur, nasıl bir maske yapılabilir" dedi.

"KALICI BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Sosyal medyada yardımlaşma derneği kuran ve Öztaş için yardım kampanyası başlatan Cüneyt Uzun, "Kazım amcamızın burnunda sivilce çıkması neticesinde cilt kanseri teşhisi koyulmuş kendisine bununla alakalı olarak 13 senede 31 kere ameliyat geçirmiş. 15'inde bir ameliyatı var ve bunun bedeli 50-60 bin lira tutuyor. Bunu biz dernek olarak elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız yalnız ameliyat yapılmışken kalıcı bir çözüm istiyoruz. Eğer bir maske yapılırsa amcamız bundan sonraki yaşamında daha rahat edecektir çünkü yeme ve içmede zorlanıyor" diye konuştu.

(Murat Hazer/ İHA)

Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi
Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ameliyat, Sapanca, Sakarya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burnu her gün milim milim eridi, 31 ameliyat geçirdi - Son Dakika


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