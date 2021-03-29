Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor

ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesi sonrasında Yunanistan'ın ünlü Estia gazetesinin okuyucularına duyurduğu haberde; Dedeağaç'tan (Alexandroupoli) sonra Selanik, Volos, Girit ve Kavala'ya yeni Amerikan üsleri kurulacağı belirtildi.
Yunan gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin S-400 konusundaki yaklaşımlarından rahatsız olduğunu, bu yüzden Biden'in Miçotakis'ten Yunanistan'da yeni askeri üsler kurulması için yardımcı olmasını istediğini açıkladı.
Miçotakis ile Biden'in yaptığı görüşmelerde, ABD'nin Girit Adası'ndaki Souda üssü ile Dedeağaç, Selanik, Volos, Kavala limanları bölgesinde inşa edeceği yeni üslerin en az 5 yıl süreli olmasının planlandığı belirtildi. Sözcü'nün haberine göre Dedeağaç ve Kavala limanları ile havaalanlarının Karadeniz'in kontrolü için stratejik noktalar olduğu ve insansız hava araçları ile Balkanlar, Ege Denizi ve Akdeniz'de faaliyet göstereceği belirtildi.
Estia gazetesinin haberinde tüm bu seviyelerde Yunanistan ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile Adana'daki İncirlik üssünün öneminin ve değerinin azalmasına neden olacağı ancak yine de İncirlik üssünün etkili bir üs olma özelliğinin ortadan kaldırmayacağı belirtildi.
ABD'nin Trakya ve Ege Denizi'ndeki Yunan limanlarındaki askeri araç ve personel yığınağı devam ederken Batı Trakya'da Türkiye sınırına 40 km. uzaklıktaki İskeçe ili sınırlarındaki Petrochori Xanthi Eğitim Sahası'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık sekiz gün süren Yunanistan-ABD ortak tatbikatının fotoğrafları yayınlandı. Tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkan yardımcısı Korgeneral Charalambos Lalousis, Ordu Genel Müfettişi-Doktrin ve Eğitim Komutanı Korgeneral Angelos Ilaridis, 1. Ordu Komutanı Korgeneral General Stratos ile ABD'nin Selanik Başkonsolosu adınaElisabeth K.Lee, ABD-Avrupa Komutan Yardımcısı (USAREUR-AF Komutan Yardımcısı) Tümgeneral Joe Jarrard ve ABD'nin Yunanistan Askeri Ataşesi Albay Robert Reed Anderson izlediği açıklandı.
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