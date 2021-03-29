Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor - Son Dakika

Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor

29.03.2021 14:21
Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiyrakos Miçotakis arasındaki telefon görüşmesi sonrasında yapılan açıklamalarda, Yunanistan'ın Ege'deki Kavala kenti ile birlikte Selanik, Girit ve Volos kentlerine yeni ABD üslerinin kurulması için ortak karar alındığı belirtildi. Öte yandan ABD ve Yunanistan'ın, Türkiye sınırına 40 km uzaklıktaki İskeçe ili sınırlarındaki Petrochori Xanthi Eğitim Sahası'nda gerçekleştirilen tatbikatın fotoğrafları da yayınlandı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesi sonrasında Yunanistan'ın ünlü Estia gazetesinin okuyucularına duyurduğu haberde; Dedeağaç'tan (Alexandroupoli) sonra Selanik, Volos, Girit ve Kavala'ya yeni Amerikan üsleri kurulacağı belirtildi.

BIDEN YENİ ÜSLER İÇİN MİÇOTAKİS'TEN YARDIM İSTEDİ

Yunan gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin S-400 konusundaki yaklaşımlarından rahatsız olduğunu, bu yüzden Biden'in Miçotakis'ten Yunanistan'da yeni askeri üsler kurulması için yardımcı olmasını istediğini açıkladı.

Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE BÖLGEYİ KONTROL EDECEKLER

Miçotakis ile Biden'in yaptığı görüşmelerde, ABD'nin Girit Adası'ndaki Souda üssü ile Dedeağaç, Selanik, Volos, Kavala limanları bölgesinde inşa edeceği yeni üslerin en az 5 yıl süreli olmasının planlandığı belirtildi. Sözcü'nün haberine göre Dedeağaç ve Kavala limanları ile havaalanlarının Karadeniz'in kontrolü için stratejik noktalar olduğu ve insansız hava araçları ile Balkanlar, Ege Denizi ve Akdeniz'de faaliyet göstereceği belirtildi.

YUNANİSTAN'DAKİ YENİ ABD ÜSLERİNİN İNCİRLİK ÜSSÜNÜN ÖNEMİ VE DEĞERİNİ AZALTACAĞI BELİRTİLDİ

Estia gazetesinin haberinde tüm bu seviyelerde Yunanistan ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile Adana'daki İncirlik üssünün öneminin ve değerinin azalmasına neden olacağı ancak yine de İncirlik üssünün etkili bir üs olma özelliğinin ortadan kaldırmayacağı belirtildi.

Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor

TRAKYA'DA YAPILAN ORTAK TATBİKATIN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

ABD'nin Trakya ve Ege Denizi'ndeki Yunan limanlarındaki askeri araç ve personel yığınağı devam ederken Batı Trakya'da Türkiye sınırına 40 km. uzaklıktaki İskeçe ili sınırlarındaki Petrochori Xanthi Eğitim Sahası'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık sekiz gün süren Yunanistan-ABD ortak tatbikatının fotoğrafları yayınlandı. Tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkan yardımcısı Korgeneral Charalambos Lalousis, Ordu Genel Müfettişi-Doktrin ve Eğitim Komutanı Korgeneral Angelos Ilaridis, 1. Ordu Komutanı Korgeneral General Stratos ile ABD'nin Selanik Başkonsolosu adınaElisabeth K.Lee, ABD-Avrupa Komutan Yardımcısı (USAREUR-AF Komutan Yardımcısı) Tümgeneral Joe Jarrard ve ABD'nin Yunanistan Askeri Ataşesi Albay Robert Reed Anderson izlediği açıklandı.

Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor

Yunanistan, Joe Biden, İncirlik, ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı         
13:51
Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti         
13:46
Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri         
13:20
AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?         
12:23
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı         
12:07
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba         
11:28
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm         
11:00
TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor         
10:58
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti         
09:15
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 14:31:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei