Burnumuzun dibine kadar girdiler! ABD, Yunanistan'da yeni askeri üsler kuruyor

ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesi sonrasında Yunanistan'ın ünlü Estia gazetesinin okuyucularına duyurduğu haberde; Dedeağaç'tan (Alexandroupoli) sonra Selanik, Volos, Girit ve Kavala'ya yeni Amerikan üsleri kurulacağı belirtildi.

BIDEN YENİ ÜSLER İÇİN MİÇOTAKİS'TEN YARDIM İSTEDİ

Yunan gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin S-400 konusundaki yaklaşımlarından rahatsız olduğunu, bu yüzden Biden'in Miçotakis'ten Yunanistan'da yeni askeri üsler kurulması için yardımcı olmasını istediğini açıkladı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE BÖLGEYİ KONTROL EDECEKLER

Miçotakis ile Biden'in yaptığı görüşmelerde, ABD'nin Girit Adası'ndaki Souda üssü ile Dedeağaç, Selanik, Volos, Kavala limanları bölgesinde inşa edeceği yeni üslerin en az 5 yıl süreli olmasının planlandığı belirtildi. Sözcü'nün haberine göre Dedeağaç ve Kavala limanları ile havaalanlarının Karadeniz'in kontrolü için stratejik noktalar olduğu ve insansız hava araçları ile Balkanlar, Ege Denizi ve Akdeniz'de faaliyet göstereceği belirtildi.

YUNANİSTAN'DAKİ YENİ ABD ÜSLERİNİN İNCİRLİK ÜSSÜNÜN ÖNEMİ VE DEĞERİNİ AZALTACAĞI BELİRTİLDİ

Estia gazetesinin haberinde tüm bu seviyelerde Yunanistan ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile Adana'daki İncirlik üssünün öneminin ve değerinin azalmasına neden olacağı ancak yine de İncirlik üssünün etkili bir üs olma özelliğinin ortadan kaldırmayacağı belirtildi.

TRAKYA'DA YAPILAN ORTAK TATBİKATIN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

ABD'nin Trakya ve Ege Denizi'ndeki Yunan limanlarındaki askeri araç ve personel yığınağı devam ederken Batı Trakya'da Türkiye sınırına 40 km. uzaklıktaki İskeçe ili sınırlarındaki Petrochori Xanthi Eğitim Sahası'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık sekiz gün süren Yunanistan-ABD ortak tatbikatının fotoğrafları yayınlandı. Tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkan yardımcısı Korgeneral Charalambos Lalousis, Ordu Genel Müfettişi-Doktrin ve Eğitim Komutanı Korgeneral Angelos Ilaridis, 1. Ordu Komutanı Korgeneral General Stratos ile ABD'nin Selanik Başkonsolosu adınaElisabeth K.Lee, ABD-Avrupa Komutan Yardımcısı (USAREUR-AF Komutan Yardımcısı) Tümgeneral Joe Jarrard ve ABD'nin Yunanistan Askeri Ataşesi Albay Robert Reed Anderson izlediği açıklandı.