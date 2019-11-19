Burnunda 6 yıl dişiyle yaşamış

Denizli'de, burnundan sağlıklı nefes alamadığı için doktora başvuran üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Utku İyigün'ün çekilen tomografisinde, burnunun içinde yabancı cisim tespit edildi. Yapılan ameliyatla çıkarılan yabancı cismin, diş olduğu belirlendi. İyigün'ün 6 yıl önce bisiklet binerken geçirdiği trafik kazasında kırılan dişinin, burun boşluğuna kaçtığı ve 6 yıldır bu şekilde yaşadığı ortaya çıktı.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 1'inci Sınıf öğrencisi Utku İyigün, geçen salı günü burnundan sağlıklı nefes alamadığı için Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne başvurdu. İyigün, hastanede görevli Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Ali Yüksel tarafından muayene edildi. Yapılan kontrolde, İyigün'ün burnunda kemik eğriliği ve burun eti büyümesi tespit edildi. Ardından yüz tomografisi çekildi. Tomografiyi kontrol eden Dr. Ali Yüksel, İyigün'ün burnunun içinde yabancı bir cisim olduğunu gördü.

KALEM KAPAĞI SANILDI, DİŞ ÇIKTI

Dr. Ali Yüksel, hastası İyigün'e burnunun içinde yabancı bir cisim olduğunu, ameliyatla çıkarılması gerektiğini söyledi. Geçen perşembe günü Özel Sağlık Hastanesi'nde Dr. Ali Yüksel tarafından ameliyata alınan İyigün'ün burnundan, yabancı cisim çıkarıldı. Tomografi incelemesinde ilk olarak çocukken burnuna bir kalem sokabileceği ve kalemin arka kapağının burun içinde kalıp, orta burun eti bölgesi sol güzünün yanına kadar ilerlemiş olabileceği düşünüldü. Ameliyatla çıkarılan cismin yapılan incelemesinde diş olduğu tespit edildi.

BURNUNDA 6 YIL DİŞİYLE YAŞAMIŞ

Burnundan ameliyatla diş çıkartılan Utku İyigün, Dr. Yüksel'e 6 yıl önce bisiklet binerken, minibüse çarptığını, kazada yüzünden yaralandığı söyledi. İyigün'ün kazada çarpmanın etkisiyle diş kökünün yerinden aldığı darbe nedeniyle kopup, yüz boşluğu içine düştüğü, oradan da burun boşluğuna açılan doğal boşluktan geçerek, orta burun hizasına kadar ilerleyip, yerleştiği sanılıyor. İyigün'ün burnunda dişiyle 6 yıl yaşadığı ortaya çıktı.

'NADİR VE ENTERESAN BİR VAKA'

Ameliyat hakkında bilgi veren Doktor Yüksel, tomografide cismin önce kalem kapağı sandıklarını belirterek, Ameliyatı yaptık, şikayetlerini giderdik ve yabancı cismi burnundan çıkardık. Cisim, sol orta burun eti içine gömülmüş şekildeydi. Cismi incelediğimizde diş kökü olduğu gördük. Hastamız, 6 yıl önce trafik kazası geçirmiş. Bize kaza anında diş köklerinin birinin kırılıp, yüz boşluğu içine düştüğünü söyledi. Enteresan olanı ise bu diş orada kalmamış, burun boşluğuna açılan doğal boşluktan içeri girip, orta burun hizasına kadar gelmiş ve buraya yerleşmiş. İlginç olan kısım bu. Literatüre de baktık, böyle bir vaka çok az. Hastamızın başına şansızlık sunucu olan gelen bir olay. Dişin orada 6 yıl boyunca kalıp, soluk borusuna ya da yemek borusuna kaçmayıp, enfeksiyon bile ortaya çıkarmamış olması önemli dedi.

Burnunda dişiyle 6 yıl yaşayan Utku İyigün ise, burnundan diş çıkınca şok şaşırdığını ifade ederek, Nefes alamama şikayetiyle hastaneye geldim. Doktor bana çekilen tomografide burnumun içinde yabancı bir cisim olduğunu söyleyip, gösterdi. Kalem kapağı olabileceğini sandık, ameliyatla çıkarıldı. Ameliyatın ardından cismin diş olduğunu öğrendim ve şok şaşırdım. Yaklaşık 6 yıl önce trafik kazası geçirdim, orada olabileceğini düşünüyoruz. Yüzüme darbe almıştım diye konuştu.