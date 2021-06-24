Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 22 günlük bir bebek burnundan kan geldikten sonra hayatını kaybetti. Anne ise fenalık geçirdi. Genç kadını komşuları teselli etti.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14: 00 sıralarında Tuzcumurat Mahellesi Dereliyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yatakta uyuduğu esnada sırada 22 günlük bebeğin burnundan kanı gördükten sonra hareketsiz gören anne Fetiye S. durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bebeğini kaybeden anne balkondan bağırarak fenalık geçirdi. Genç kadını komşuları teselli etti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Bebek savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR