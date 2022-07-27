Bes'ten Sarp Gümrük Kapısı'nda "Mobbing" Protestosu - Son Dakika
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Bes'ten Sarp Gümrük Kapısı'nda "Mobbing" Protestosu

27.07.2022 18:41
Bes'ten Sarp Gümrük Kapısı'nda "Mobbing" Protestosu

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Artvin İl Temsilciliği, Sarp Gümrük Müdürlüğü’nde çalışan üyelerine yönelik “baskı, mobbing ve sürgün dayatıldığını” gerekçesiyle, gümrük kapısı önünde eylem yaptı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Artvin İl Temsilciliği, Sarp Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan üyelerine yönelik "baskı, mobbing ve sürgün dayatıldığını" gerekçesiyle, gümrük kapısı önünde eylem yaptı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Artvin İl Temsilciliği, Sarp Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan BES üyelerine "baskı ve mobbing yapıldığı ve sürgün dayatıldığı" gerekçesiyle açıklama yaptı. Müdürlük önünde yapılan açıklamayı BES Artvin Temsilcisi Cavit Aydın okudu. Aydın, şunları söyledi.

"Gümrük çalışanlarının gecesini gündüzüne katıp vardiya sistemiyle ağır çalışma koşullarıyla çalıştıkları gümrüklü sahalarda bu ve benzeri uygulamalarla çalışma hayatını zorlaştıran ve personelde huzur bırakmayan uygulamaları kabul etmiyoruz."

"Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü'nün daha önce de baskı, mobbing ve sürgün uygulamaları ile gündeme geldiğini" belirten Aydın, 15 Mart'ta sendika olarak kendisiyle yaptıkları görüşmede iddiaları reddettiği ve personelle hiçbir sıkıntısı olmadığını ifade ettiğini söyledi.

Sarp Gümrük Kapısı'na bölge müdürünün 19 Temmuz'da makam aracıyla giriş yaptığı sırada araç yoğunluğundan dolayı geçiş yapamaması üzerine bir gümrük çalışanının Türkgözü Gümrük Müdürlüğüne sürgün edildiğini belirten Aydın, "Daha önce de birçok gümrük çalışanını bu şekilde bakanlığın vermiş olduğu geçici görevlendirme yetkisini çalışanlar üzerinde baskı aracına dönüştürüp kötüye kullanmak suretiyle bu yetkiyi memura ceza verircesine kullandığı bilmekteyiz. Çalışma hayatını zorlaştıran ve personelde huzur bırakmayan uygulamaları kabul etmiyoruz. Bu tür uygulamaların ve kurumu zarara uğratan keyfi geçici görevlendirmelerin son bulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Artvin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bes'ten Sarp Gümrük Kapısı'nda 'Mobbing' Protestosu - Son Dakika

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