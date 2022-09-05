Büro Emekçileri Sendikası: Ağustos Enflasyon Oranı 4,68 Yıllık Enflasyon 161,33

Büro Emekçileri Sendikası (BES), kamu emekçilerinin, enflasyon rakamlarında tüketim sıklıkları da dikkate alınarak hesaplanan "Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması" sonuçlarını yayınladı. BES'in araştırma sonuçlarına göre TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,68, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 161,33 arttı. Yıllık Gıda Enflasyonu ise; TÜİK rakamlarının 138,39 puan üzerinde, yüzde 228,64 olarak gerçekleşti.

BES araştırma merkezi (BES/AR) her ay hesapladığı "Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması" Ağustos 2022 dönemine ilişkin BES/TÜFE sonuçlarını yayınladı. BES'in araştırma sonuçlarına dair verdiği bilgiler şöyle:

"BES TÜFE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4,68 BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE (YILLIK) YÜZDE 161,33 ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİR"

"TÜİK 2022 yılı Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 80,21 artış gerçekleştiğini açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması sonuçlarına göre ise, BES TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,68 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 161,33 artış gerçekleşmiştir. Hükümetin kamu emekçilerine ikinci altı ay için reva gördüğü yüzde 7 maaş artışı TÜİK'in hesaplamalarına göre 2022 yılı Temmuz-Ağustos (birikimli) ayı TÜFE rakamı yüzde 3,86 ile geriye sadece 3,14 puan kalmıştır. Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2022 yılı ikinci altı ayında (2022 yılı Temmuz-Ağustos birikimli) emekçilerin enflasyonu yüzde 14,94 olmuştur. Yani Kamu Emekçileri 2022 yılının ikinci altı ayının daha ilk iki ayında ücretlerinde yüzde 7,94 oranında enflasyon kaybına uğramıştır.

"YILLIK GIDA ENFLASYONU İSE; TÜİK RAKAMLARININ 138,39 PUAN ÜZERİNDE TAMI TAMINA %228,64 OLMUŞTUR"

TÜİK 2022 yılı Ağustos enflasyonunu yüzde 1,46 açıklarken Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması sonuçlarına göre yüzde 4,68 olmaktadır. Bu durum Gıda enflasyonunda ise; 2022 yılı Ağustos ayında Sendikamız BES tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması sonuçlarına göre gıda enflasyonunu yüzde 7,09 olmaktadır. Her ne kadar bazı sebze ve meyve ürünlerinde mevsim gereği fiyat düşüşleri görülse de Hükümetin elektrik doğalgaz fiyatlarına yaptığı zamların dolaylı etkileri nedeniyle ve döviz kurundaki dalgalanmalar gıda fiyatlarını arttırmaya devam etmektedir. Aylık Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepetin de Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunun ağırlığının yüzde 50,44 olması nedeniyle BES TÜFE aylık gıda enflasyonun da artış devam etmektedir. Sendikamız BES tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık bazda ise; 2022 yılı Ağustos ayında yüzde 80,21 olan TÜİK enflasyonun 81,12 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 161,33 olmuştur. Yıllık Gıda Enflasyonu ise; TÜİK rakamlarının 138,39 puan üzerinde tamı tamına %228,64 olmuştur."