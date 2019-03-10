Son Dakika Haberleri: Büro İş Kolundaki Kadın Yönetici Sayısını Artırmalıyız"

Büro İş Kolundaki Kadın Yönetici Sayısını Artırmalıyız"

39 dakika önce

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, "Büro iş kolunda çalışan kadın sayısı yüzde 40'lara ulaşıyor ancak yönetici kadrolarında yüzde 10 kadın var. Öncelikle burada bir dengenin olması gerekiyor.

Büro İş Kolundaki Kadın Yönetici Sayısını Artırmalıyız
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, "Büro iş kolunda çalışan kadın sayısı yüzde 40'lara ulaşıyor ancak yönetici kadrolarında yüzde 10 kadın var. Öncelikle burada bir dengenin olması gerekiyor." dedi.

Yılancı, Büro Memur-Sen Eskişehir Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların değerinin sadece bir gün değil yılın her günü bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların layık olduğu yerlere gelmesi için mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Yılancı, şöyle konuştu:

"Büro iş kolunda çalışan kadın sayısı yüzde 40'lara ulaşıyor ancak yönetici kadrolarında yüzde 10 kadın var. Öncelikle burada bir dengenin olması gerekiyor. Kamudaki kadın yönetici açığını el birliğiyle kapatmamız gerekiyor. Büro iş kolundaki yüzde 10'luk kadın yönetici sayısı yetmiyor. Erkek yönetici sayısı ile kadın yönetici sayısı eşitliğinde, kadınların sorunları daha iyi çözülecek. Büro Memur-Sen Genel Merkezinde 7 erkek arkadaş var. Büro Memur-Sen Genel Merkezine de iki kadın arkadaş getirip Büro Memur-Sen'e kadın eli değip daha güçlü olmasını istiyoruz."

Büro Memur-Sen Eskişehir Şubesi Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Uslu da kadınları iş hayatında daha çok görmek istediklerini belirterek, kadın çalışan oranının artması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı ise kadınlara yönelik ayrımcılığın, şiddetin, adaletsizliğin olmadığı bir dünya, ülke ve şehir hayal ettiklerini vurguladı.

Toplantıya, Büro Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanı Ali Selim Aktaş ile sendika üyesi kadınlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Memur Sen, Güncel
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