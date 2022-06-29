Büro Memur-Sen, 3600 Ek Gösterge Eylemlerinde 2. Aşamaya Geçti: 1 Temmuz'da 81 İlde Tam Gün İş Bırakılacak - Son Dakika
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Büro Memur-Sen, 3600 Ek Gösterge Eylemlerinde 2. Aşamaya Geçti: 1 Temmuz'da 81 İlde Tam Gün İş Bırakılacak

29.06.2022 18:05
Büro Memur-Sen, 3600 Ek Gösterge Eylemlerinde 2. Aşamaya Geçti: 1 Temmuz'da 81 İlde Tam Gün İş Bırakılacak

Büro Memur-Sen, 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı yapılan eylemlerde ikinci aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz’da Ankara Ulus’ta kitlesel açıklama ve 81 ilde tam gün iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Büro Memur-Sen, 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı yapılan eylemlerde ikinci aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'da Ankara Ulus'ta kitlesel açıklama ve 81 ilde tam gün iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen)'e bağlı Büro Memur-Sen, ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

"Memur –Sen'in üçüncü büyük sendikası olan ve hizmet kolunda yaklaşık 300 bin kamu görevlisi bulunan Büro Memur-Sen olarak, 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan 3600 düzenlemesini kabul etmiyoruz. Ek göstergelerde 600 puan artırıma gidilmesi kolaycı ve toptancı bir yaklaşımdır. 8 bakanlık ve 43 kurumda binlerce kamu görevlisini temsil eden sendikamız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 3600 ek gösterge düzenlemesini 1 Temmuz Cuma günü 81 ilde tam gün iş bırakarak ve kitlesel basın açıklaması yaparak protesto edecektir.

"118 TLARTIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Mevcut düzenleme eşitlik ilkesine aykırıdır ve çalışma barışının bozulmasına neden olacaktır. Düzenleme ile il müdür yardımcısı, şube müdürü, yazı işleri müdürü, merkez müdürü, ilçe müdürü, denetmen, şef gibi idari kadrolarda yıllarca görev yapanlar 3600 kapsamı dışında bırakılmıştır. Büyük bir kısım kamu görevlisinin emekli aylığında 118 TL artış sağlanırken 3600'den yararlananlar için bu artış bin 234 TL olmuştur. 3600 düzenlemesini mevcut haliyle kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi sendika olarak ilk günden itibaren ifade ediyoruz. Genel başkanımız Yusuf Yazgan, çıktığı televizyon programlarında ve basın açıklamalarında düzenlemenin eşitlik ilkesinden uzak ve eksik olduğunu en üst perdeden dile getirmişti. Sendika olarak da geniş kapsamlı bir eylem kararı aldığımızı tüm kamuoyuna duyurmuştuk.

"3600 SANİYE İŞ BIRAKMADIK"

2 aşamalı eylem planımızın ilk ayağında illerden gelen mektuplar Meclis'te milletvekillerine gönderildi. 3 bin 600 saniye iş bırakma ve 3600 saniye iş bırakmama eylemleriyle sendikamız kararlılığını ve düzenlemeye olan tepkisini ortaya koydu. Eylemlerimizin 1. aşamasında son olarak sosyal medyada hashtag çalışması yaparak hükümete seslendik. Katılımın yüksek olması nedeniyle Twitter'ın "gündemdekiler" listesinde ilk sıraya kadar yükseldik. Üyelerimizin gücüyle sesimizi tüm Türkiye'ye duyurduk. 'Biz işimizi de aşımız da seviyoruz, işimize de aşımıza da sahip çıkıyoruz' dedik. 3600 konusundaki net tavrımızı bir kez daha ortaya koyduk.

"TAM GÜN İŞ BIRAKACAĞIZ"

Düzenlemenin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte eylemlerimizin 2. aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede 1 Temmuz Cuma günü saat 11: 00'de Ulus'taki 1. Meclis önünde kitlesel basın açıklaması yapacağız. Düzenlemeye olan itirazlarımızı dile getirecek taleplerimizi tekrar gür bir sesle tüm Türkiye'ye duyuracağız. Bununla da yetinmeyip aynı gün 81 ilde tam gün iş bırakacağız ve illerden gelen dilekçeleri Meclis'teki ilgili komisyona teslim edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Memur Sen, 1 Temmuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen, 3600 Ek Gösterge Eylemlerinde 2. Aşamaya Geçti: 1 Temmuz'da 81 İlde Tam Gün İş Bırakılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen, 3600 Ek Gösterge Eylemlerinde 2. Aşamaya Geçti: 1 Temmuz'da 81 İlde Tam Gün İş Bırakılacak - Son Dakika
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