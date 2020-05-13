Büro Memur-Sen Adalet Bakanlığına uzlaştırma sınavı tarihiyle ilgili başvuruda bulundu - Son Dakika

Büro Memur-Sen, uzlaştırma eğitimini tamamlayarak sertifikasını alan birçok kişi nezdinde belirsizliğe neden olan uzlaştırma sınavının tarihinin belirlenmesi talebiyle Adalet Bakanlığına yazılı başvuruda bulundu.



Konuyla ilgili sendika genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ilgili kuruma gönderilen yazıda 2019 yılı uzlaştırma eğitimlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle tamamlandığı ve son yapılan uzlaştırma sınavının üzerinden uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen yapılacak olan yeni uzlaştırma sınavının tarihi henüz açıklanmadığı belirtildi. Yazılı başvuruda ayrıca Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin sınav, yeri, şekli, günü ve konusu başlıklı 55 inci maddesinin ikinci fıkrası; sınavın yapılacağı yer, tarih ile saati daire başkanlığınca belirlenir ve genel müdürlüğün internet sayfasından yayımlanmak suretiyle duyurulur' hükmünü içermektedir." ifadelerine de yer verildiği bildirildi.



Yapılan açıklamada, "Büro Memur-Sen tarafından belirsizliğin son bulması için, uzlaştırma sınavının tarihi belirlenmiş ise bu tarihin, henüz belirlenmemiş ise de belirlenecek sınav tarihinin bildirilmesi hususunda Adalet Bakanlığına yazılı başvuruda bulunulmuştur."ifadesine yer verildi. - ANKARA