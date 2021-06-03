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Büro Memur-Sen, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda 10. yılını kutluyor - Son Dakika

Büro Memur-Sen, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda 10. yılını kutluyor

03.06.2021 10:02
Büro Memur-Sen, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda 10. yılını kutluyor, System.String[]

2012'den bu yana Genel Yetkili Sendika unvanını elinden bırakmayan Büro Memur-Sen, 2021 yılı resmi olmayan rakamlara göre 75 bin 667 üye ile bu yıl da yetkili sendika oldu.

2012'den bu yana Genel Yetkili Sendika unvanını elinden bırakmayan Büro Memur-Sen, 2021 yılı resmi olmayan rakamlara göre 75 bin 667 üye ile bu yıl da yetkili sendika oldu.

Büro Memur-Sen, Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda 2012'den bu yana Genel Yetkili Sendika unvanını 10 yıldır kesintisiz en çok üyeye sahip sendika olarak sürdürüyor. Büro Memur-Sen, kendini takip eden en yakın sendikaya 31 bin 472 üye fark atarak yetkideki istikrarını korumaya devam etti.

Kurulduğu günden bu yana hak, adalet ve çalışma barışı için mücadele ettiklerini belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Büro, Bankacılılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'ndaki kamu görevlilerinin haklarını her platformda haykırdıklarını aktardı. Büro Memur-Sen'in uzun ve misyon yüklü emek ve alın teri mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Yazgan, her zaman haksızlıkların karşısında dimdik durduklarını vurguladı.

Büro Memur-Sen'in ilkeli sendikacılığı, teşkilatlarının özverili çalışmaları ve elde ettiği önemli kazanımlar sayesinde hizmet kolundaki kamu görevlilerinin haklı tercihi olmaya devam ettiğini vurgulayan Genel Başkan Yazgan, "Toplu sözleşme masasında yetkili, alanlarda etkili bir sendika olmaya, yetkili sendika olmanın verdiği gücü masada kullanmaya, bu gücü kazanımlara ve avantajlara dönüştürmeye devam edeceğiz. Hizmet kolumuzdaki kamu görevlilerimizin daha müreffeh çalışma koşullarına sahip olması için bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye her platformda devam edeceğiz. Büro Memur-Sen'in özverili teşkilatının, kamu görevlilerinin hakları için verdiği mücadele ve azmin bir sonucu olan bu tablo, haklı bir gururun ifadesidir. Yetkili sendika, etkili masa, güçlü teşkilat, Büyük Büro Memur-Sen düsturu ile çıktığımız bu yolda hizmet kolumuzun önemli sorunlarından olan sözleşmelilerin kadroya alınması, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmesi, kamu görevlilerine refah payı ve bayram ikramiyesi verilmesi, ek gösterge sorunu ve kamuda uzmanlaşma konularının çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapmaya davam edeceğiz. Kamu görevlilerimiz için, haklarımız için, geleceğimiz için yürünecek daha çok yolumuz, söyleyecek daha çok sözümüz var" ifadelerini kullandı.

Büro Memur-Sen'i tercih eden tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Yusuf Yazgan, "Büro Memur-Sen ailesi olarak 10'uncu kez üst üste yetkili olmanın gururunu yaşatan, emek mücadelemizde yanımızda yürüyen, tek bir ses olarak hareket etmemize fırsat sağlayan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Özverili ve azimli çalışmalar sürdürerek kamu görevlilerimizin sesini her platformda duyuran, genel merkez yöneticilerimize, şube başkanlarımıza, şube yönetimlerimize, il ve işyeri temsilcilerimize, genel merkez çalışanlarımıza ve bizlere gönül veren tüm kardeşlerimize başarılı çalışımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Büro Memur-Sen, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda 10. yılını kutluyor

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Sendika, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda 10. yılını kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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