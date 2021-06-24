Büro Memur-Sen'de Mahmut Ergen dönemi - Son Dakika

İki adayın yarıştığı Büro Memur-Sen 6. Olağan Kongresinde, Mahmut Ergen Başkanlığa seçildi.

Adıyaman Belediyesi Abdulhamit Han Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Büro Memur-Sen 6. Olağan Kongresinde, mevcut Başkan Kadir Özşahin 3 dönem başkanlık yaptığı için yeniden aday olmadı.

Divan başkanlığının oluşmasının ardından mevcut Başkan Kadir Özşahin açılış konuşması yaparak, kongreye katılan delegelere teşekkür etti. Başkan Özşahin, 3 dönem boyunca yapılan çalışmaların yanı sıra sendikacılık faaliyetlerinden bahsetti.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kendisinin de bir dönem Memur-Sen başkanlığını yaptığını ve zorlu bir sendikacılık döneme yaşadığını dile getirdi.

Kongrede Mahmut Ergen ve Murat Erdil başkanlık için aday oldu. Seçimde 112 delegeden oy kullanan 101 kişiden 67 delege Mahmut Ergen'e, 34 delege ise Murat Erdil'e oy verdi.

Seçimden önce konuşan her iki adayda delegelere yapacakları çalışmalar ile ilgili bilgi vererek, oy istedi. - ADIYAMAN