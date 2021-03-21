Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi - Son Dakika

Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi

21.03.2021 13:37
Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi, System.String[]

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Manisa Şubesi'nin tek listeyle gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurulu'nda 2016 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Murat Özkan, yeniden başkanlığa seçildi.

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Manisa Şubesi'nin tek listeyle gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurulu'nda 2016 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Murat Özkan, yeniden başkanlığa seçildi.

Manisa Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen genel kurula Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mesut Öner, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Faruk Karaca ve üyeler katıldı.

Manisa'da yaklaşık bin 500 üyesi bulunan Büro Memur-Sen Manisa Şube Başkanı Murat Özkan, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, sendikanın çalışanlarının ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla oluşturulan sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Özkan, "Sendika, devlete siyasi iktidara, partilere karşı hür ve bağımsız olmalı, ırkçı, etkin kökene dayalı ideolojik yaklaşımlar sergilememeli. Memur-Sen kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan, Memur-Sen'in misyon ve vizyonunu 'Sendikal mücadelemiz Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa etmek adına erdemliler hareketidir' cümlesi ile ifade etmiş ve bu söz Memur-Sen camiamızın değişmez yol haritası olmuştur. Bu duygularla şube kongremizin başta kamu çalışanlarımıza, üyelerimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Biz büyük bir sendikayız"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner ise yaptığı konuşmada, "4. Şube kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Memur-Sen Türkiye'nin en büyük konfederasyonu. Büro Memur-Sen de bu konfederasyonun toplamda 11 bakanlığa bakan 11 iş yerinin özlük haklarını ekonomik haklarını, sosyal hakları noktasını geliştirmeye hedef eden bir sendikamız. Bu noktada tabi ki Büro Memur- Sen 1995 yılından itibaren üyelerimize hizmet vermeye devam ediyor. O zamanlarda sendikacılık bizim camiada yeri var mıdır tartışmalarından hamdolsun bugün memur sen koca bir konfederasyona dönüştü. O gün ekilen tohumlar bugün koca bir çınar oldu. Bu koca çınar bugün hem yerelde Türkiye için genelde de dünya insanları için hayırlı işlere imza atıyor. Yerelden evrensele söyleminin tam karşılığını yerine getiriyoruz. Bu anlamda bizlerinde sorumluluğu büyük. Öncelikle bunu fark etmemiz gerekiyor. Biz büyük bir sendikayız. Sırtımızdaki yükün ağırlığını hissetmemiz gerekiyor. Örgütlü mücadele en zirve noktadır. Örgütlü mücadeleyi yakaladığınız anda ve artık sistem oluştuğu anda meyvelerini toplamaya başlarsınız. Örgütlü mücadeleyi sağlam bir zeminde gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Memur-Sen 1 milyon üyeyi temsil ediyor

Memur-Sen olarak 1 milyon üyeyi temsil ettiklerini ifade eden Öner, "İşyeri temsilcilerimizin zaman zaman ziyaret edilmesi gerekiyor. İş yeri temsilcilerimizi doğru seçmemiz gerekiyor. Hatta zaman zaman ilçelerde toplantılar yapılması gerekiyor. Artık eski sendikacılık dönemi geride kaldı bugün 1 milyon üyeyi temsil eden teşkilatın mensuplarıyız. Her yeri imkanın yeni bir imtihan olduğunun bilincinde olmalıyız. Çalışmaları sıkı bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Burada birlik beraberlik önemli" şeklinde konuştu.

Büro Memur-Sen Manisa Şube Başkanı Murat Özkan'ın yönetiminde Bekir Kablan, M. Çağrı Sudan, Bülent Bayil Tuğberk Şengüldüren, Hüseyin Erdeniz ve Münire Pekyörük yer aldı. - MANİSA

Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi
Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi
Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi
Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi
Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi
Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi
Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi

Murat Özkan, Memur Sen, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi         
11:08
Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti         
10:14
Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı         
09:08
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 13:53:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei