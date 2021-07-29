Büro Memur-Sen'de seçim süreci başladı - Son Dakika

Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Erzurum Büro Memur-Sen 32 Nolu Şube Başkanlığı delege seçim sürecini tamamlayarak 14 Ağustos Cumartesi günü DSİ 8. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Genel Kurul gerçekleştirilecek.

Mevcut yönetime karşı Başkan adaylığını açıklayan Başkan adayı Savaş Emlek, "Yeni yönetim kurulu üyeleri Mustafa Dal(SGK), Hikmet Palandöken(Gençlik Spor İl Müdürlüğü), Fatih Çiftgül (Erzurum Valiliği), Coşkun Candan(Adliye) Ali ERKAN (İŞKUR) Adem GENÇ(SGK) Ebubekir ERDOĞAN(Türkiye İstatistik Kurumu) dan oluşuyor. 'Değişime destek ver yönetime ortak ol' sloganıyla yola çıktık. Sendikamız çatısı altında herkesi kucaklayarak sorunların üstesinde gelip çözüm üreteceğiz. Sendikamızın seçimi 2020 yılının ekim ayında yapılması gerekiyordu malum pandemi sürecinden dolayı ertelenerek bu günlere kaldı. Bu kayıp zaman zarfında üye arkadaşlarımızla çok sıkı istişareler kurarak çalışmalarımızı başlattık. Bunun neticesinde mevcut yönetime karşı yüzde 65 oranında üstünlük sağlayarak, 14/08/2021 Cumartesi günü yapılacak olan Genel kurulda delegelerimizin desteği ile kazanacağız. Öncü yetkili sendika ve şube olarak her zaman bu topluma örnek olma ve örneklik teşkil etme bilinci ile hareket ettik, bu bilinçle yüklendiğimiz sorumluluğun gereklerini seçim sürecimiz boyunca daha yüksek bir hassasiyet ile yerine getireceğiz. Büro Memur-Sen de seçimler ayrılığın gayrılığın, kem sözün değil, sesimizi ötelere ulaştırmanın, sözümüzü yükseltip herkesi birliğin ve kardeşliğin sendikası Büro Memur-Sen'e davet etmenin, ülkemize, insanlığa ve üyelerimize hizmet etmek üzere daha büyük ve güçlü bir Büro çalışanlarının sendikası oluşturmanın aracıdır sadece. Kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmek sendikal mücadelemize güç katmak niyeti ile seçim sürecinde yer alacak tüm arkadaşlarıma Delegelerimize şimdiden teşekkür ediyor desteklerini bekliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM