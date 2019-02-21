Son Dakika Haberleri: Büro Memur-Sen'de Yeni Başkan Mehmet Tanrıöver

Büro Memur-Sen'de Yeni Başkan Mehmet Tanrıöver

21 dakika önce

Memur-Sen Konfederasyonu'na Bağlı Büro Memur-Sen Adana 1 No'lu Şube Başkanlığına Mehmet Tanrıöver seçildi.

Büro Memur-Sen'de Yeni Başkan Mehmet Tanrıöver, System.String[]
Memur-Sen Konfederasyonu'na Bağlı Büro Memur-Sen Adana 1 No'lu Şube Başkanlığına Mehmet Tanrıöver seçildi.

Genel kurulda konuşan Tanrıöver, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Bizimle burada bu havayı teneffüs eden, bana oy veren veya vermeyen delegelerimiz şunu bilsinler ki, biz herkesin haklarının sonuna kadar savunucusu olacağız. Zira rahmetli Mehmet Akif İnan Hocamızın sendikacılığa getirdiği düstur bunu ister. Türkiye'de sendikacılığın mihenk taşı olan Akif İnan, 'Sizinle karşıt düşüncede olanların bile hakkını savunmak boynunuzun borcudur' diyerek, her şeyden önce insan merkezli bir sendika anlayışını bina etmiştir. Bu alanda önemli bir ahlak ve duruş ortaya koymuş; muhalif duruşunu hakkını savunduğu emekçiler için bir davaya ve okula dönüştürmüştür. Şimdi bizler bir bayrak yarışı olan bu okulda bayrağı devraldık. ve bir gün bayrağı devredeceğimiz güne kadar, gururla ve hakkaniyet ölçüsünden şaşmadan taşımaya huzurlarınızda söz veriyorum" diye konuşmuştu.

Büro Memur-Sen Adana 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver'in Listesi şu şekilde:

Mehmet Tanrıöver Başkan, Ahmet Yılmaz Başkan Vekili, Esef Taşkınlar, Nasıf Ünaldı, Betül Akbulut, Kadir Doğantekin, Ayşe Nacar

Denetim Kurulu: Hüseyin Güngör, Ökkeş Doğan, Hamdi Orhan, Özge Demiroğlu, Ömer Yetek

Disiplin Kurulu: Harun Akça, Özkan Çamlıbel, Bülent Çakır,Halil İbrahim İnce, Adem Çetinkaya - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:02 Kaynak: İHA

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