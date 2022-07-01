Büro Memur-Sen'den Ankara'da Eylem: "3600 Ek Gösterge Düzenlemesine Tüm Kamu Görevlilerini Dahil Edin"

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: FATİH NAZIM EFE

Büro Memur-Sen, 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı 81 ilde tam gün iş bırakma eylemi yaptı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Şef kadroları dahil 3600 alamayan tüm kamu çalışanları adına düzenleme Meclis'ten geçene kadar mücadeleye devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. TBMM'ye sesleniyoruz. İtirazlarımızı dikkate alın, revize edilen ancak bizler için yeterli olmayan bu düzenleme için taleplerimizi yerine getirin. 3600 Ek Gösterge düzenlemesine tüm kamu görevlilerini dahil edin" dedi.

Büro Memur-Sen, 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı yapılan eylemlerde ikinci aşamaya geçildiğini ve 81 ilde tam gün iş bırakma eylemi yapacağını duyurmuştu. Sendika üyeleri bugün Ankara Ulus'ta bir araya gelerek 3600 ek gösterge düzenlemesinin revize edilmesini talep etti. Açıklamayı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan okudu. Yazgan şunları söyledi:

"Bu düzenleme bazı kamu çalışanlarını memnun etmiş gibi görünse de özellikle Büro Hizmet Koluna bağlı 300 bin kamu personelini memnun ve tatmin etmemiştir.

"600 PUANLIK ARTIŞ TOPTANCI VE EŞİTLİK İLKESİNDEN UZAK BİR ANLAYIŞTIR"

2 yıllık ön lisans mezunu hemşire, bekçi, imam gibi kadrolara 3600 ek gösterge verilmiştir. Ancak uzun yıllardır genel idari hizmetler sınıfında çalışan 4 yıllık fakülte mezunları bu haktan mahrum bırakılmıştır. 4 meslek grubu dışında ek göstergelere yapılan 600 puanlık artış toptancı ve eşitlik ilkesinden uzak bir anlayıştır.

Bizler Büro Memur-Sen olarak düzenlemenin ilk açıklandığı günden itibaren, itiraz ve taleplerimizi dile getirdik. Tepkimizi her platformda ifade ettik.

"BUGÜN DE 81 İLDE TAM GÜN İŞ BIRAKIYORUZ"

Basın açıklamaları yaptık, canlı televizyon programlarına katıldık, bakan ve milletvekilleriyle görüştük. 3600 saniye iş bırakma ve iş yerlerini terk etme-me eylemleri düzenledik. Milletvekillerine mektup yazdık. Binlerce itiraz dilekçesini meclise ulaştırdık. Twitter'da eylem yaparak gündemin ilk sırasına çıktık. Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldık. İtiraz ve taleplerimizi orada da dile getirdik. Bugün de 81 ilde tam gün iş bırakıyoruz.

Mücadelemiz 27 gün, 1620 saat, 38 bin 880 dakikadır durmaksızın devam ediyor ve taleplerimiz yerine getirilene kadar da devam edecek. Ne mutlu ki bu süre içerisinde çabalarımız meyvesini verdi, itirazlarımız karşılık buldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yasa tasarısına eklenen önergeyle, bölge ve il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, daire başkan yardımcısı, şube müdürü, sayman, sayman yardımcısı, merkez müdürü, merkez müdür yardımcısı, gelir uzmanı, defterdarlık uzmanı, göç uzmanı, sosyal güvenlik denetmeni vb. unvanlarda ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi teklifimiz komisyonda kabul edildi.

Ancak bu bizim için yeterli değil. Şef kadroları dahil 3600 alamayan tüm kamu çalışanları adına düzenleme meclis genel kurulundan geçen kadar mücadeleye devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz.

"3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNE TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ DAHİL EDİN"

Buradan Birinci Meclisin önünden düzenlemenin görüşüldüğü TBMM'ye sesleniyoruz. İtirazlarımızı dikkate alın, revize edilen ancak bizler için yeterli olmayan bu düzenleme için taleplerimizi yerine getirin. 3600 Ek Gösterge Düzenlemesine tüm kamu görevlilerini dahil edin.

Bizler siyaset yapmıyoruz, hakkımızı istiyoruz. İşimizi de aşımızda seviyoruz. İşimize de aşımıza da sahip çıkıyoruz. Büro Hizmet kolu ve Genel İdari Hizmetler Sınıfına da 3600 ek gösterge istiyoruz."