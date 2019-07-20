Son Dakika Haberleri: Büro Memur-Sen'den Çalışma Bakanı Selçuk'a ziyaret
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Büro Memur-Sen'den Çalışma Bakanı Selçuk'a ziyaret

36 dakika önce

Büro Memur-Sen Genel Başkan Metin Yılancı ve genel başkan yardımcıları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.

Büro Memur-Sen'den Çalışma Bakanı Selçuk'a ziyaret, System.String[]
Büro Memur-Sen Genel Başkan Metin Yılancı ve genel başkan yardımcıları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Genel Başkan Vekili Ahmet Sefa Özşahin, Genel Başkan Yardımcıları Bilal Oktay Çiçeklitaş, Yıldırım Akbaba, Turan Çetinkaya, Bekir Turhan, Feyim Bingöl, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti. Bakan Selçuk ile yapılan görüşmede, 5. Dönem Toplu Sözleşme'de izlenecek yol haritası hizmet kolunda devam eden çalışmalar ve teşkilattan gelen talepler ele alındı. Genel Başkan Yılancı, Bakan Selçuk'a hizmet kolundaki sözleşmeli personellerin sorunlarını da ileterek sözleşmelilerin kadro taleplerini ve sözleşmeli kamu görevlilerinin sorunlarını anlattı. Yılancı, sözleşmeli personele kadro istihdamı yönünde tekrar adım atılmasını beklediklerini ifade etti. Şube başkanları ile 3 gün süren toplu sözleşmeye hazırlık çalıştayı sonrası teşkilatın beklentileri de Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a iletilerek, büro hizmet koluna bağlı çalışan kamu çalışanlarının talepleri istişare edildi.
(İHA)
Zehra Zümrüt Selçuk, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:05 Kaynak: İHA
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