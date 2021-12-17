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"Kamu çalışanlarının maaşlarından asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilsin" talebi - Son Dakika

"Kamu çalışanlarının maaşlarından asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilsin" talebi

17.12.2021 13:11
"Kamu çalışanlarının maaşlarından asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilsin" talebi

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanlarının maaşlarında asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilmesini, bu mümkün değilse yıllık yüzde 20 vergi dilimi olan 24 bin lira gelir vergisi matrahının 2022 yılı için en az 60 bin liraya çıkarılmasını ve...

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanlarının maaşlarında asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilmesini, bu mümkün değilse yıllık yüzde 20 vergi dilimi olan 24 bin lira gelir vergisi matrahının 2022 yılı için en az 60 bin liraya çıkarılmasını ve yüzde 27 vergi diliminin ise tüm bordrolu çalışanlar için kaldırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Yazgan, yazılı açıklamasında, 2022'de uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu, kamu görevlileri için bazı talepleri dile getirdi.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini ve buna göre mevcut asgari ücrette yüzde 50,5 oranında ve 1427 lira 50 kuruş artış yapıldığını anımsatan Yazgan, "Ülkemizde asgari ücretle geçim sağlayan yaklaşık 6 milyon kişiyi doğrudan, aile fertleriyle birlikte dolaylı olarak ülkemizin çok büyük kısmını etkileyen asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılması toplum adına, emek adına bizleri sevindirmiştir. Bunu takdir ediyor ve bundan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşının asgari ücretin altında kalmasının, memurlar üzerinde olumsuz etki yarattığını ancak asgari ücretteki artışın aynı zamanda memurlarda büyük bir beklenti oluşturduğuna işaret eden Yazgan, ek zam protokolüyle bu mağduriyetin giderilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Kamu çalışanlarının ve bilhassa sözleşmeli personelin vergi mağduriyeti yaşadığına dikkati çeken Yazgan, sözleşmeli personelin brüt sözleşme ücretinin tamamının vergi matrahına dahil edilmesi sonucu, yıl içerisinde vergi dilimlerinin yüzde 15'ten yüzde 27'ye kadar çıktığını, verilen zammın, bu vergi kayıplarını karşılamadığını vurguladı.

Kamu çalışanları üzerindeki bu vergi yükünün alınması gerektiğini bildiren Yazgan, tüm kamu çalışanlarının ve özellikle 4B sözleşmelilerin yıl içerisinde vergiden kaynaklı maaşlarında bir ücret kaybı yaşamamaları için bir reforma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yusuf Yazgan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncelikle tüm kamu çalışanlarının maaşlarında asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilmelidir. Şayet bu mümkün değilse yıllık yüzde 20 vergi dilimi olan 24 bin lira gelir vergisi matrahının 2022 yılı için en az 60 bin liraya çıkarılması ve yüzde 27 vergi diliminin ise tüm bordrolu çalışanlar için kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde verilecek zam bir anlam ifade etmez ve kamu çalışanları yüksek gelir vergisi ve yüksek enflasyon karşısında ezilmiş olacaktır. Bu konuda olumlu adımlar atılmasını bekliyor ve talep ediyoruz."

Kamu çalışanlarının maaşlarından asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilsin talebi
Kamu çalışanlarının maaşlarından asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilsin talebi

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Vergi, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kamu çalışanlarının maaşlarından asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilsin' talebi - Son Dakika


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