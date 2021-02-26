Büro Memur-Sen'den maliye, SGK, İŞKUR ve adliye çalışanlarına aşı önceliği talebi - Son Dakika

Büro Memur-Sen'den maliye, SGK, İŞKUR ve adliye çalışanlarına aşı önceliği talebi

26.02.2021 10:27
Büro Memur-Sen'den maliye, SGK, İŞKUR ve adliye çalışanlarına aşı önceliği talebi, System.String[]

Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, iş yoğunluğunun fazla olduğu büro hizmet kolu çalışanlarının aşı önceliğinin olması gerektiğini belirtti.

Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, iş yoğunluğunun fazla olduğu büro hizmet kolu çalışanlarının aşı önceliğinin olması gerektiğini belirtti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, salgında ikinci dalgayla birlikte pik sürecinin yaşandığını belirterek, maliye, SGK, İŞKUR ve adliye çalışanları başta olmak üzere iş yoğunluğunun fazla olduğu büro hizmet kolu çalışanlarına aşı önceliği verilmesi gerektiğini söyledi. Uzaktan çalışma imkanı olmayan ve kuruma gelme zorunluluğu olan kamu görevlilerine aşı önceliği tanınmasını isteyen Yazgan, "Covid-19 virüsü ile gelen pandemi süreci tüm dünyada ağır bir şekilde hissedildiği gibi, ülkemizde de hem sağlık hem de ekonomik konularda sistemimizi etkiledi. Bu sert koşullara rağmen kendinden ödün vererek, gecesini gündüzüne katan kamu çalışanları, özelikle büro hizmet kolu çalışanları her koşulda mesaisini aksatmadı ve görevini eksiksiz sürdürdü. Karşılıksız yapılan fedakarlığın sürmesi için kamu görevlileri sağlığını muhafaza etmeli ve pandemi ile mücadelede ön safta olanlara aşı önceliği tanınmalıdır" dedi.

Büro Memur-Sen'in kamu görevlilerinin sağlıklı bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerini talep ettiğini vurgulayan Yazgan, "Sağlık personelleri ve öğretmenler gibi büro hizmet kolunda çalışanlar da öncelikle aşı olmak istiyorlar. Ülkemizde salgının en şiddetli olduğu dönemlerde maliye, İŞKUR, SGK ve adliye çalışanları hizmetlerini aksatmadan mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşa hizmet etmeye devam ettiler" ifadelerini kullandı.

SGK, İŞKUR, maliye ve adliye çalışanlarının virüsten en çok etkilenen kişiler olduğunu belirten Yazgan şunları kaydetti:

"Hizmet kolumuzda çalışan birçok arkadaşımız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlıklı bir kamu sistem akışı için kamu görevlilerinin sağlığı korunmalıdır. Başta büyükşehirlerde çalışan kamu görevlileri olmak üzere iş yoğunluğunun fazla olduğu kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız bir an önce aşılanmalıdır. Vatandaşımıza karşı devlet işleyişinde önemli bir kolu olan kamu görevlileri, aşı ile bağışıklık kazandığında bulaşma riskini aza indirerek kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır." - ANKARA

Büro Memur-Sen'den maliye, SGK, İŞKUR ve adliye çalışanlarına aşı önceliği talebi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yusuf Yazgan, Memur Sen, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen'den maliye, SGK, İŞKUR ve adliye çalışanlarına aşı önceliği talebi - Son Dakika


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