Büro Memur-Sen'den 'sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilsin' talebi - Son Dakika

Büro Memur-Sen'den 'sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilsin' talebi

17.11.2020 10:36
Büro Memur-Sen'den 'sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilsin' talebi, System.String[]

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda çalışan 4/B'li sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesini istedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda çalışan 4/B'li sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesini istedi.

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadelenin etkili bir şekilde yapılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca çok sayıda tedbir alındığını, bu tedbirler kapsamında sağlık engeli nedeniyle çalışamayan personelin iş yükünün çalışmaya devam eden kamu görevlilerine kaldığını ifade etti. Pandemi sebebiyle yıllık izinlerini kullanamayan kamu çalışanlarının 2020 yılından kalan izinlerinin 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle iptal edilmemesi ve bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Yazgan, "Hizmet süresi, 1 yıldan 10 yıla kadar olan personele 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli yıllık izin verileceği düzenlemesine yer verilmiş. Sözleşmeli personelin, ait olduğu takvim yılı içinde kendi rızası ile kullanmadığı yıllık izinlerin, izleyen yıla devredilemeyeceği kuralı getirilmiştir. Gelinen nokta itibariyle sözleşmeli personelin kendi rızaları dışında yıllık izinlerini kullanamadıkları ortadadır" dedi.

Uzun ve yorucu bir görev yapan sözleşmeli personelin ödüllendirilmesi gerektiğini anlatan Yazgan, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasını talep etti. Genel Başkan Yazgan, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin Covid-19 pandemisi nedeniyle iradeleri dışında kullandırılmayan yıllık izinlerinin, bir sonraki yılda kullanılmasın istiyoruz. Bu talep, gecesini gündüzüne katarak çalışan kamu görevlilerinin en doğal hakkıdır, talebimizin gerçekleşmesi için takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Kamu, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen'den 'sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilsin' talebi - Son Dakika


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