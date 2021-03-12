Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki Kamu Görevlilerine Promosyon Müjdesi - Son Dakika

Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki Kamu Görevlilerine Promosyon Müjdesi

12.03.2021 11:58
Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki Kamu Görevlilerine Promosyon Müjdesi, System.String[]

Büro Memur-Sen'in yetkili olduğu Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) banka promosyon anlaşması yapıldı.

Büro Memur-Sen'in yetkili olduğu Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) banka promosyon anlaşması yapıldı. Kurumdaki kamu görevlilerine tek seferde 4 bin 50 lira banka promosyonu ödemesi yapılacak. Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Açtığımız dava sonucunda banka promosyonlarının kamu görevlilerine ödenmesini sağlamıştık. Elde ettiğimiz kazanımın bir ürünü olan bu anlaşma, Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerimizin daima yanında olduğumuzun göstergesidir" dedi.

Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki kamu görevlilerine banka promosyon müjdesi geldi. Büro Memur-Sen'in yetkili olduğu TÜİK'de banka promosyon anlaşması için toplantı yapıldı. Toplantıya Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Koyuncu, kurum ve banka yetkilileri katıldı.

Büro Memur-Sen yetkili sendika olarak toplantıda verdiği mücadeleyi kamu görevlilerinin lehine sonuçlandırdı ve anlaşmaya varıldı. Büro Memur-Sen, TÜİK ve Halk Bankası arasında imzalanan protokol gereği, TÜİK çalışanlarına 4 bin 50 lira banka promosyonu ödemesi yapılmasına karar verildi. 3 yıllığına yapılan protokole göre banka promosyonu, TÜİK'deki yaklaşık bin 250 kamu görevlisine tek seferde ödenecek. Promosyon, 15-18 Mayıs tarihleri arasında kamu görevlilerinin hesabına yatırılacak.

Yapılan anlaşmayı değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Yapılan anlaşmanın Büro Memur-Sen'in kararlı duruşu sonucunda kamu görevlilerinin lehine sonuçlandığını kaydeden Genel Başkan Yusuf Yazgan, "Sendika olarak daima kamu görevlilerimizin yanındayız ve onların hakları için mücadele ediyoruz. Bilindiği gibi kamu görevlilerine banka promosyonu ödenmiyordu. Büro Memur-Sen olarak açtığımız dava sonucunda banka promosyonlarının kamu görevlilerimize ödenmesini sağladık. Elde ettiğimiz kazanımın bir ürünü olan bu anlaşma, Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen'in gücünün, kararlılığının ve kamu görevlilerinin daima yanında olduğunun göstergesidir. Bizim gücümüz kamu görevlilerimizdir. Kamu görevlilerimizden aldığımız bu gücü, yine kamu görevlilerimizin hakları ve refahı için kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Yatırılacak banka promosyonunun şimdiden TÜİK'deki tüm kamu görevlilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu, Memur Sen, Banka, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki Kamu Görevlilerine Promosyon Müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı         
12:06
Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciye kurşun yağdırdı Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciye kurşun yağdırdı         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler         
11:19
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:00:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büro Memur-Sen'den TÜİK'deki Kamu Görevlilerine Promosyon Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei