Büro Memur-Sen, Dışişleri Bakanlığı'nda 7 ve 9 Kasım'da İş Bırakma Eylemi Yapacak - Son Dakika
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Büro Memur-Sen, Dışişleri Bakanlığı'nda 7 ve 9 Kasım'da İş Bırakma Eylemi Yapacak

18.10.2022 13:52
Büro Memur-Sen, Dışişleri Bakanlığı'nda 7 ve 9 Kasım'da İş Bırakma Eylemi Yapacak

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin, mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle 7 ve 9 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı. Dışişleri’nin sözleşmeli personeli, mali ve özlük haklarındaki kayıplara tepki olarak bu hafta işe siyah kıyafetle gidiyor.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin, mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle 7 ve 9 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı. Dışişleri'nin sözleşmeli personeli, mali ve özlük haklarındaki kayıplara tepki olarak bu hafta işe siyah kıyafetle gidiyor.

Büro Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin mali ve özlük haklarında yaşanan kayıplara karşı, tüm temsilciliklerde aynı anda eylem yapılacağını duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne 20 Eylül'de bildirilen üç aşamalı eylem planına göre; sözleşmeli personel, 17 Ekim'den itibaren işe siyah kıyafetle gitmeye başladı. Sözleşmeli personelin siyah kıyafet eylemi 21 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın sözleşmeli personeli, 26, 28 ve 31 Ekim'de ise işe 2 saat geç gidip 2 saat erken çıkacak. 7 ve 9 Kasım günlerinde ise tam gün iş bırakma eylemi yapılacak.

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Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen, Dışişleri Bakanlığı'nda 7 ve 9 Kasım'da İş Bırakma Eylemi Yapacak - Son Dakika

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