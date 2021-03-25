"Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu" - Son Dakika

"Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu"

25.03.2021 15:53

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Geçtiğimiz yıl yine Memur-Sen hizmet kolu içinde en çok üye artıran sendika 5 bin üye artışıyla Büro Memur-Sen oldu" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Geçtiğimiz yıl yine Memur-Sen hizmet kolu içinde en çok üye artıran sendika 5 bin üye artışıyla Büro Memur-Sen oldu" dedi.

Yazgan, Büro Memur-Sen Yalova Şubesi'nin 3. Olağan Kongresi'ne katıldı. Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen kongrede konuşma yapan Yazgan, 2001 yılında kurulan sendikanın ilk yönetiminde olduğunu anlattı.

Bu süreçte sendikanın üye sayısını büyük ölçüde arttırdıklarını belirten Yazgan, kendilerinden önceki yönetim döneminde ise üye sayısının düşmesini eleştirerek, "Bu arkadaşlarımız 3 yıl sendikayı yönettiler. Maalesef sendikamız 3 yılda ileriye gitmek yerine geriye doğru gitti. 72 bin üyeye düştü.

15 Mart 2020 tarihinde yeniden Büro Memur-Sen genel başkanlığına seçilmemizle birlikte ekimizle birlikte pandemiye rağmen 1 yıl içerisinde 5 bin üye artırarak 77 bin 564 üyeye Büro Memur-Sen'i yeniden taşıdık ve ileriye doğru yeniden bir ivme verdik. Şu an itibariyle 80 bin üyeyle Büro Memur-Sen, Memur-Sen kol federasyonu içerisinde 4. sırada yer almakta. Geçtiğimiz yıl yine Memur-Sen hizmet kolu içinde en çok üye artıran sendika 5 bin üye artışıyla Büro Memur-Sen oldu. Değerli arkadaşlar, yönetim kuruluyla tabi birçok faaliyete imza atıyoruz. İnşallah atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Büro Memur-Sen Yalova Şubesinin üst kurul delege seçimi gerçekleştirildi.

Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Koyuncu, Yalova Şube Başkanı Ahmet Koçcuoğlu, Yalova Diyanet Sen Başkanı Şuayip Akgün, Yalova Kültür Memur-Sen Başkanı Tarık Turgut ve sendika üyeleri katıldı. - YALOVA

Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu
Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu
Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu
Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu
Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu
Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Sendika, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Büro Memur-Sen en çok üye artıran sendika hizmet kolu oldu' - Son Dakika


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