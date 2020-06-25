Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel de ziyaretleri için Yazgan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sendika çalışmalarında başarılar diledi.

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