Büro Memur Sen Genel Başkanı Yazgan: "Ek gösterge yeniden ele alınmalı" - Son Dakika

Büro Memur Sen Genel Başkanı Yazgan: "Ek gösterge yeniden ele alınmalı"

NEVŞEHİR Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, hükümetin gündeminde olan 3600 ek göstergeyle ilgili olarak, "Hükümetin 3600 ek gösterge ile alakalı olarak dört meslek grubu dinlenilerek yanlış bir süreç başladı" dedi.

Büro Memur-Sen Bölge Toplantısı Nevşehir'de yapıldı. Toplantıya, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Çorum ve Karaman Büro Memur-Sen şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmeli"

Toplantıda 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Bu anlamda kamuda ek gösterge sisteminin yeniden ele alınması gerekiyor. Gerekirse ek gösterge sistemi yeniden düzenlenmeli. Çünkü hakikaten Unvanlar arasında ciddi bir adaletsizlik var. Örneğin yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergesi yok. Mutlaka ek hizmetleri sınıfına bir ek gösterge tanımlanmalı. Bu anlamda işe buradan başlanmalı. Yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilerek yine kamuda dört yıllık üniversite mezunu olan ve birinci dereceye gelmiş bütün memur arkadaşlarımıza 3600 ek gösterge verilmeli. 3600 ek göstergesi olan kamu görevlilerine de kademeli olarak ek göstergeleri artırılmalı. Yani ek gösterge sistemi böyle yama yaparak 3- 4 grubu kapsayacak şekilde değil, sistem komple ele alınarak unvanlar arasında, makamlar gözetilerek yeniden düzenlenmeli. Yeni bir skala sistemi ortaya konmalı. Olaya böyle bakılmalı. Bölge toplantılarıyla Türkiye'de on bölgede, bu hem sözleşmelilere kadro hem de ek gösterge sistemi ile alakalı istişarelerde bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de biliyorsunuz 14 Mart tarihinde çalışma bakanlığıyla bir görüşme gerçekleşecek. Daha doğrusu 3600 ek gösterge ile alakalı bir toplantı yapılacak. Bu toplantıya ön hazırlık olarak Ankara'da bütün şube başkanlarımızı bütün Türkiye'deki teşkilatımızı topluyoruz ve büro hizmet kolundaki ek gösterge sistemi ile alakalı bir istişare yapacağız. Burada büro hizmet kolunda yer alan 52 tane kurum var. Bunlardan sekiz tanesi bakanlık. Bunların büyük bir kısmı da genel idari hizmetler sınıfında olan arkadaşlarımız" şeklinde konuştu.

"Genel hizmetler sınıfına özel parantez açılmalı"

Yazgan "Bu sistem içerisinde genel idare hizmetleri yok sayılırsa tabi bu kamu görevlileri açısından ciddi anlamda bir sıkıntı. Büro hizmet kolunda çalışan arkadaşlarımız açısından ciddi anlamda bir sıkıntı. Bunun için mutlaka bu sistem içerisinde bu düzenleme içerisinde genel hizmetler sınıfına özel bir parantez açılmalı ve burada da bu sisteme dahil edilerek hakkaniyetli bir ek gösterge sistemi istişarelerle sendikalarla birlikte ortaya konmalı diye düşünüyoruz" dedi.