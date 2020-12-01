Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "İlk aşı olacaklar arasında temas riski olan kamu görevlileri olmalıdır" - Son Dakika

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, uzaktan çalışma imkanı olmayan ve kuruma gelme zorunluluğu olan kamu görevlilerine korona virüs aşısında öncelik tanınmasını istedi.

Uzaktan çalışma imkanı olmayan ve kuruma gelme zorunluluğu olan kamu görevlilerine aşı önceliği tanınmasını talep eden Genel Başkan Yazgan, "Covid-19 virüsü ile gelen pandemi süreci tüm dünyada ağır bir şekilde hissedildiği gibi, ülkemizde de hem sağlık hem de ekonomik konularda sistemimizi etkiledi. Bu sert koşullara rağmen kendinden ödün vererek, gecesini gündüzüne katan kamu çalışanları her koşulda mesaisini aksatmadı ve görevini eksiksiz sürdürdü. Karşılıksız yapılan fedakarlığın sürmesi için kamu görevlileri sağlığını muhafaza etmeli ve görevi başında olanlara aşı önceliği tanınmalıdır" dedi.

"İlk aşı olacaklar arasında temas riski olan kamu görevlileri olmalıdır"

Genel Başkan Yazgan, kamu çalışanlarının yükünün ağır olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Sağlıklı bir kamu sistem akışı için kamu görevlilerinin sağlığı korunmalıdır. Sağlıklı çalışan, sağlıklı sistem demektir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı müjdesi sonrası, ilk aşı olacaklar arasında mesai mefhumu devam eden ve temas riski olan kamu görevlileri olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu öncelik bir imtiyaz olarak algılanmamalı"

Aşı yapılacak kamu görevlilerinin imtiyazlı zümre olarak görülmemesi gerektiğini de söyleyen Yazgan, "Bu öncelik bir imtiyaz olarak algılanmamalı ve kamu sistem akışı için zorunluluk olarak görülmelidir. Vatandaşımıza karşı devlet işleyişinde önemli bir kolu olan kamu görevlileri, aşı ile bağışıklık kazandığında bulaş riski aza indirerek kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır" diye konuştu. - ANKARA