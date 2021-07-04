Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan memurlar için seyyanen zam talep etti - Son Dakika

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Yazgan, yazılı açıklamasında, enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek, temel gıda maddeleri başta olmak üzere ev kirası, elektrik ve doğal gaz gibi birçok kalemde fiyat artışları yaşandığına dikkati çekti.

Kamu görevlilerinin geçinmekte zorlandığını ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerimiz, ayın sonunu nasıl getireceğini düşünmekten yorulmuştur. Gün geçtikçe yoksullaşan kamu görevlilerimizin emekleri göz ardı edilmemelidir. Toplu sözleşmede kamu görevlerimizin maaşlarına oluşan kayıpları ve enflasyona yenilme riskini giderecek şekilde, seyyanen zam yapılmalı ve refah payı verilmeli. Memurlar enflasyon canavarına yem edilmemeli. Kamu işveren heyeti, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine makul tahmin, doğru hedef ve adil bir teklifle gelmelidir. Kamu görevlisinin refahı Memur-Sen'e bağlı sendikalar olarak hepimizin ortak hedefidir."