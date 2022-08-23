Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Tbmm Açıldığında Parlamentonun Öncelikli Konusu Sözleşmelilere Kadro Düzenlemesi Olmalıdır" - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Tbmm Açıldığında Parlamentonun Öncelikli Konusu Sözleşmelilere Kadro Düzenlemesi Olmalıdır"

23.08.2022 17:47
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Tbmm Açıldığında Parlamentonun Öncelikli Konusu Sözleşmelilere Kadro Düzenlemesi Olmalıdır"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “TBMM açıldığında parlamentonun öncelikli konusu sözleşmelilere kadro düzenlemesi olmalıdır. 3600 konusunda olduğu gibi sözleşmelilere kadro konusunda da duruşumuz nettir. Amasız ve fakatsız tüm sözleşmeliler kadroya alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "TBMM açıldığında parlamentonun öncelikli konusu sözleşmelilere kadro düzenlemesi olmalıdır. 3600 konusunda olduğu gibi sözleşmelilere kadro konusunda da duruşumuz nettir. Amasız ve fakatsız tüm sözleşmeliler kadroya alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Büro Memur- Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 6. dönem toplu sözleşmesinde bu yıl içerisinde çalışma yapılacağı belirtilen kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadro meselesiyle ilgili bugün yazılı açıklama yaptı.

Yazgan, üzerinde çalışılan düzenlemenin bir an önce tamamlanarak TBMM gündemine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Meclis'in ekim ayında yeni yasama yılına başlayacağını hatırlatan Yazgan, "TBMM açıldığında parlamentonun öncelikli konusu sözleşmelilere kadro düzenlemesi olmalıdır" dedi.

"AMASIZ VE FAKATSIZ TÜM SÖZLEŞMELİLER KADROYA ALINANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un "Sözleşmelilere kadro planlanmıyor ancak haklarında iyileştirmeler yapılacak" açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Yazgan, "Biz sözleşme masasında iyileştirmeye değil, kadroya imza attık" diye konuştu. Yazgan, 6. dönem toplu sözleşme ile karara bağlanan kadro meselesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "3600 konusunda olduğu gibi sözleşmelilere kadro konusunda da duruşumuz nettir. Amasız ve fakatsız tüm sözleşmeliler kadroya alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Tbmm Açıldığında Parlamentonun Öncelikli Konusu Sözleşmelilere Kadro Düzenlemesi Olmalıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Tbmm Açıldığında Parlamentonun Öncelikli Konusu Sözleşmelilere Kadro Düzenlemesi Olmalıdır" - Son Dakika
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