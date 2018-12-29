Son Dakika Haberleri: Büro Memur Sen Kamuda Farklı Kentlerde Çalışan Eşlerin Birleştirilmesini İstedi

Büro Memur Sen Kamuda Farklı Kentlerde Çalışan Eşlerin Birleştirilmesini İstedi

17 dakika önce

Büro Memur Sen Mardin Şube Başkanı Ümit Unat, aile bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi.

Büro Memur Sen Kamuda Farklı Kentlerde Çalışan Eşlerin Birleştirilmesini İstedi, System.String[]
Büro Memur Sen Mardin Şube Başkanı Ümit Unat, aile bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi.

Şube Başkanı Unat, eş tayinleri ve aile yardımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büro Memur-Sen olarak kamu çalışanları açısından önemli hususlardan birisinin, farklı şehirlerde çalışan eşlerin tayinleri konusu olduğunu ifade eden Unat şöyle devam etti:

"Bunun faturasını çocuklarımız ödemekte, onların boyunları bükülmektedir. Aile bütünlüğünün korunması açısından eşler artık birleştirilmeli, eş durumu tayinlerini engelleyen gerekçeli hiç bir mazeret olmamalıdır. Aile yardımları memurlarımız açısından yeterli seviyede değildir. Bu hususta reel değer gözetilmeli, artışlar buna göre yapılmalıdır. Çocuk yardımları ve aile yardımları artırılmalı ve bin 500 liraya çıkarılmalıdır. Bu hakkın verilmesiyle birlikte birçok çalışan kadın, çocuklarıyla yakından ilgilenecek ve onlarla aile ortamında daha çok zaman geçirebilecektir."

Kreşe bırakılan çocukların, büyüdüklerinde anne ve babalarını huzur evine bırakmak için fırsat kollayacaklarını kaydeden Unat, "Böyle bir durum aziz milletimizin aile bütünlüğünü yok edecektir. Çocuk ve aile yardımının bin 500 liraya çıkarılmasıyla birlikte aile yapımız maddi olarak güçlenecektir. Alım gücünün artması dolaylı olarak ekonomimize yansıyacaktır."

Çocuk ve eş yardımları emeklilikte de sürsün

Kamu çalışanlarının emekli olduktan sonra almış oldukları çocuk ve eş yardımlarının kesildiğini söyleyen Unat, "Emekli olmakla hayat sona ermiyor, büyük bir mücadeleyle devam ediyor. Emekli olduktan sonra, hak edilen çocuk ve eş yardımının kesilmesi kamu görevlilerimizin aldıkları emekli maaşlarının düşmesine sebep oluyor. Bu da hayat koşulları açısından olumsuz bir sonuç doğuruyor. Çocuk ve eş yardımları kesilmeyerek emekli olduktan sonra da verilmelidir."

Sürekli değişen hayat şartları, insanların yaşamını etkilediğini dile getiren Unat, "Hükümetimize düşen bu dönemlerde toplumumuzun nefes almasını sağlayacak çalışmaları yapmaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:23 Kaynak: AA

Memur Sen, Güncel
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