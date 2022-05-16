Büro Memur-Sen Siirt Şubesinden SGK çalışanlarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Siirt Şubesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

SGK binası önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Büro Memur-Sen Siirt Şube Başkanı Sabahattin Erbey, SGK'da çalışan kurum personelinin yaşadığı zorlukların çözüm beklediğini söyledi.

SGK çalışanlarının sesi olmayı sürdüreceklerini dile getiren Erbey, "Sendika olarak 81 ilde alanlardayız. Hafta boyunca, 'SGK personelinin mağduriyeti artık son bulsun, emekleri zayi olmasın' diye her platformda eylem ve açıklamalarla kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker ve sendika üyeleri de katıldı.