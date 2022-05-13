Büro Memur-Sen Üyeleri 16-20 Mayıs Arasında Eylem Yapacak - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Üyeleri 16-20 Mayıs Arasında Eylem Yapacak

13.05.2022 17:32
Büro Memur-Sen Üyeleri 16-20 Mayıs Arasında Eylem Yapacak

Büro Memur-Sen, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, görevde yükselme, kadro, fazla mesai, tazminatlar, 3600 ve ikramiye gibi konularda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi talebi ile gelecek hafta eylem yapma kararı aldıklarını açıkladı. Sendika üyeleri, SGK’ya çalışanların beklentileri ile ilgili dilekçe verme, işe 2 saat geç gitme ve 2 saat erken çıkma, 4 saat iş bırakma gibi eylemler yapacak.

Büro Memur-Sen, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, görevde yükselme, kadro, fazla mesai, tazminatlar, 3600 ve ikramiye gibi konularda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi talebi ile gelecek hafta eylem yapma kararı aldıklarını açıkladı. Sendika üyeleri, SGK'ya çalışanların beklentileri ile ilgili dilekçe verme, işe 2 saat geç gitme ve 2 saat erken çıkma, 4 saat iş bırakma gibi eylemler yapacak.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (MEMUR-SEN) bağlı Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), bugün yaptığı yazılı açıklama ile 16-20 Mayıs arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında eyleme çıkacaklarını duyurdu.

Büro Memur-Sen'in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Her yıl mayıs ayının 16'sını içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 16-20 Mayıs tarihlerine denk gelen kutlamalar büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle buruk bir şekilde geçmektedir. İnsanlarımıza beşikten mezara kadar hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu'nda; 23 bini taşrada 4 bini merkezde olmak üzere yaklaşık 27 bin memur görev yapmaktadır.

"BÜRO MEMUR-SEN OLARAK EYLEM KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet veren SGK'da, büyük fedakarlıklarla çalışan personel emeğinin karşılığını ne yazık ki alamamaktadır. Maaşı düşük de olsa geçmişte aldığı fazla mesai ücreti, ikramiye, performans ödemesi ve havuz parası gibi ek gelirlerle ayakta kalabilen memurlar, 666 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile bu haklarını kaybetmiş, emeğinin karşılığını almaktan uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle; 16-20 Mayıs tarihlerinde kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında çalışma şartlarının iyileştirilmesi, görevde yükselme, kadro, fazla mesai, tazminatlar, 3600 ve ikramiye gibi konularda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla Büro Memur-Sen olarak eylem kararı almış bulunmaktayız.

BÜRO MEMUR-SEN BİR HAFTALIK EYLEM PLANINI AÇIKLADI

16-20 Mayıs tarihleri arasında aşağıdaki eylem planımızı gerçekleştireceğiz:

16 Mayıs Pazartesi günü saat 13: 00'te SGK önünde (Balgat) yapılacak basın açıklaması sonrasında çalışanların beklentileri ile ilgili dilekçelerin Kurum başkanlığına iletilmek üzere evrak kayda verilmesi. 17 Mayıs Salı günü tüm çalışanların tepkisini sosyal ortamda dışa vurması için siyah renk kıyafetle işe gidilmesi. 18 Mayıs Çarşamba günü sabah 2 saat işe geç gitmek ve mesai bitişinden 2 saat önce işten çıkarak 4 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirmek. 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle saat 21: 00 de hashtag çalışması yapılması. 20 Mayıs Cuma günü tam gün iş bırakma (çalışanlar o gün işe gelmeyecek). İçinde bulunduğumuz hafta vesilesiyle, başta SGK çalışanları olmak üzere hizmet kolumuzda yer alan tüm çalışanların ve bütün emekçilerinin emeğinin karşılığını aldığı, bir sonraki sosyal güvenlik haftası kutlamalarında sorunları konuşmaktan ziyade kazanımlar nedeniyle teşekkür ettiğimiz bir hafta olması temenni ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen Üyeleri 16-20 Mayıs Arasında Eylem Yapacak - Son Dakika
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