Büro Memur-Sen üyeleri iş bırakacak - Son Dakika

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendika üyelerinin, Sosyal Güvenlik Haftasında, taleplerini dile getirmek için yarın siyah renkli kıyafetlerle iş yerlerine gideceklerini, 18 Mayıs'ta da 4 saat iş bırakma eylemi yapacaklarını bildirdi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı olan Büro Memur-Sen üyeleri, kurum personelinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Kanun Hükmünde Kararname ile SGK personelinin bir gecede mali ve özlük haklarının gasp edildiğini öne süren Yazgan, bu kararname yürürlüğe girdiğinde Büro Memur-Sen olarak 18 gün süren, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş eylemi yaptıklarını hatırlattı.

Başkan Yusuf Yazgan, "Bugün de 81 ilde alanlardayız, meydanlardayız. Kamu çalışanlarıyla siyah giyinme eylemi yapacağız. Yarın siyah renkli kıyafetlerle iş yerlerine gideceğiz ve kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. 18 Mayıs Çarşamba günü yapacağımız 4 saat iş bırakma eylemi ile 'artık sesimizi duyun' mesajı vereceğiz. Sendika karar defteri ile tasdik ettiğimiz karar neticesinde, işe 2 saat geç başlayıp, 2 saat erken bırakacağız." diye konuştu.