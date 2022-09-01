Büro Memur-Sen: Lojman ve Kira Yardımı Gibi Destekler İvedilikle Hayata Geçirilmeli

Büro Memur-Sen, yüksek enflasyon ve fahiş kira zamları karşısında kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı çektiği gerekçesiyle TOKİ'nin yapacağı 100 bin konuttan belirli bir kontenjanın memurlara ayrılmasını, lojman ve kira yardımı destekleri talep etti.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı olan Büro Memur-Sen'in Genel Başkanı Yusuf Yazgan, enflasyon nedeniyle büyük illerde ve turizm bölgelerinde görev yapan kamu görevlilerinin maddi sıkıntı yaşadığını belirtti. Yazılı açıklama yapan Yazgan, başta büro hizmet kolunda görev yapan memurlar olmak üzere tüm kamu çalışanlarına lojman ve kira yardımı yapılması gerektiğini ifade etti.

Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin uzun vadede toplum üzerinde bir rahatlama yaratacağını, ancak kamu çalışanları için bunun yeterli olmadığının altını çizdi. Yazgan, kamu görevlileri için kısa vadeli çözümler üretilmesi gerektiğine işaret etti.

"LOJMAN VE KİRA YARDIMI GİBİ DESTEKLER İVEDİLİKLE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Yazgan, "Ortalama bir memur maaşı sosyal yardımlar dahil edildiğinde 10 bin TL civarında. Kiralar ise Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde aylık 6-7 bin TL'ye yükseldi. Memurun bu maaşla kira giderini karşılaması ve ailesinin geçimini sağlaması mümkün değil. Lojman ve kira yardımı gibi destekler ivedilikle hayata geçirilmeli" dedi.

Yazgan ayrıca tatil bölgelerinde ve özellikle 3 büyük şehirde görev yapan kamu personeli için TOKİ'nin yapacağı 100 bin konuttan belirli bir kontenjan ayrılması çağrısında bulundu.