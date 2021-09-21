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Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı - Son Dakika

Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı

21.09.2021 14:03
Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan Demirkıran ailesi, iş vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ederek E.Ç.'den şikayetçi oldu.

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan Demirkıran ailesi, iş vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ederek E.Ç.'den şikayetçi oldu. Kızı Ece'nin devlet memuru olması için kurs parası adı altında 2 bin 250 lira ödediklerini belirten anne Elif Demirkıran "Kurs bittiğinde de Aydın'da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nde memur olarak işe başlayacağını söyledi" dedi.

Yenicamii Mahallesi'nde yaşayan Elif Demirkıran'ın (42) oğlu Neytullah Demirkıran (21) bir ay önce mobil uygulama üzerinden araç paylaşım hizmeti ile Ankara'ya gitmek için ilan veren E.Ç ile tanıştı. Neytullah Demirkıran, yolculuk sırasında Ankara'da bürokrat tanıdıkları olduğunu söyleyen E.Ç. ile bir süre sohbet etti. E.Ç. 15 gün sonra Neytullah Demirkıran ile irtibata geçti. Dışişleri Bakanlığı'nda bir ziyarette olduğunu belirten E.Ç, Neytullah Demirkıran'a devlet memuru olabileceğini söyledi. Üniversite okumak istediğini aktaran Neytullah Demirkıran, E.Ç.'den 17 yaşındaki kız kardeşi Ece Demirkıran'ı devlet memuru yapmasını istedi. Bunun üzerine E.Ç. kurs parası adı altında aileden 2 bin 250 lira talep etti. Demirkıran ailesi gönderilen hesaba parayı yatırdı. Bir hafta sonra aileyi arayan E.Ç., Ece Demirkıran'ın reşit olmadığı için yerleşemediğini ve bir yıl beklemeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aile, parayı geri istedi. Para hesaba yatırılmayınca Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden anne Elif Demirkıran, E.Ç. hakkında şikayette bulundu.

'GÖNDERDİĞİ DEKONT SAHTE ÇIKTI'Elif Demirkıran iş vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ederek şunları söyledi:

"E.Ç. bizden kızımı devlet memuru yapmak için kurs ücreti olarak 2 bin 250 lira para istedi. Kurs bittiğinde de Aydın'da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nde memur olarak işe başlayacağını söyledi. Kendi ismine olmayan bir hesabın açıklamasına E.Ç. yazarak parayı yatırmamızı istedi, biz de yatırdık. Kızımın lise son sınıfta olduğunu ve yaşını biliyordu. Umutla kızımın devlet memuru olacağını beklerken, bir hafta sonra bize ulaşarak Ece'nin yaşından dolayı bir sene sonra devlet memuru olabileceğini söyledi. Ben de parayı iade etmesini söyledim. 10 Eylül'de parayı havale ettiğini söyleyerek dekont yolladı. Ancak bankaya gittiğimde dekontun sahte olduğunu öğrendim. Kendisine dekontun sahte olduğunu söyleyerek beni oyalamamasını ve parayı hemen yollamasını istedim. E.Ç. 'Parayı bana mı yolladınız? Size bu parayı yollamak zorunda değilim. Bana sahtekar mı diyorsun? Özür dilersen, parayı yollarım' dedi ancak parayı geri yatırmadı. Bizi tehdit etti. Ben de emniyete giderek şikayetçi oldum. Bizim gibi başkalarını da dolandırmasın."


Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı
Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı
Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı
Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı
Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı

Devlet Memuru, Hisarcık, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bürokrat olduğunu söyleyip, işe yerleştirme vaadiyle dolandırdı - Son Dakika
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