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Bürokratik süreç basitleştirildi

1 saat önce

Bazı bakanlıklar ve başkanlıkların çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Bürokratik süreç basitleştirildi, System.String[]
Bazı bakanlıklar ve başkanlıkların çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:52 
Ekonomi
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