Son Dakika Haberleri: Bürokratik Süreçlerin Hızlandırılması İçin Doğalgaz Lisansında E-başvuru Dönemi Başladı

Bürokratik Süreçlerin Hızlandırılması İçin Doğalgaz Lisansında E-başvuru Dönemi Başladı

45 dakika önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yatırımcıların doğal gaz piyasasında lisans başvuruları ve sertifika işlemlerini daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için e-başvuru sistemine geçti. EPDK’den alınan bilgiye göre, doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi. Söz konusu değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından doğal gaz lisans ve sertifika başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek. Böylece, yatırımcı güncel […]The post Bürokratik süreçlerin hızlandırılması için doğalgaz lisansında e-başvuru dönemi başladı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bürokratik Süreçlerin Hızlandırılması İçin Doğalgaz Lisansında E-başvuru Dönemi Başladı, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yatırımcıların doğal gaz piyasasında lisans başvuruları ve sertifika işlemlerini daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için e-başvuru sistemine geçti.

EPDK'den alınan bilgiye göre, doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından doğal gaz lisans ve sertifika başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek.

Böylece, yatırımcı güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak lisans işlemlerini elektronik ortamda daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilecek.

Öte yandan, lisans sahiplerinin iflası söz konusu olduğunda lisansın sonlandırılması için dava sonucuyla iflasın kesinleşmesi beklenecek. İflas kararı kesinleşinceye kadar lisans sahipleri faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca düzenlemeyle spot LNG, spot boru gazı ve CNG ithalat faaliyetleri, "İthalat (Spot) Lisansı" adı altında birleştirilecek.

The post Bürokratik süreçlerin hızlandırılması için doğalgaz lisansında e-başvuru dönemi başladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:25 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı! Son Dakika! YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 10:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bürokratik Süreçlerin Hızlandırılması İçin Doğalgaz Lisansında E-başvuru Dönemi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]