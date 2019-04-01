Bürokratik Süreçlerin Hızlandırılması İçin Doğalgaz Lisansında E-başvuru Dönemi Başladı
45 dakika önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yatırımcıların doğal gaz piyasasında lisans başvuruları ve sertifika işlemlerini daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için e-başvuru sistemine geçti. EPDK’den alınan bilgiye göre, doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi. Söz konusu değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından doğal gaz lisans ve sertifika başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek. Böylece, yatırımcı güncel […]The post Bürokratik süreçlerin hızlandırılması için doğalgaz lisansında e-başvuru dönemi başladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) yatırımcıların doğal gaz piyasasında lisans başvuruları ve sertifika işlemlerini daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için e-başvuru sistemine geçti.
EPDK'den alınan bilgiye göre, doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi. Söz
konusu değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından doğal gaz lisans ve sertifika başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek.
Böylece, yatırımcı güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak lisans işlemlerini elektronik ortamda daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilecek.
Öte yandan, lisans sahiplerinin iflası söz konusu olduğunda lisansın sonlandırılması için dava sonucuyla iflasın kesinleşmesi beklenecek. İflas kararı kesinleşinceye kadar lisans sahipleri faaliyet gösterebilecek.
Ayrıca düzenlemeyle spot LNG, spot boru gazı ve CNG ithalat faaliyetleri, "İthalat (Spot) Lisansı" adı altında birleştirilecek.
The post Bürokratik süreçlerin hızlandırılması için doğalgaz lisansında e-başvuru dönemi başladı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:25
Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı!
Son Dakika! YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde!