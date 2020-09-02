Bürosunu öğrencilere açan muhtar, ücretsiz fotokopi hizmeti veriyor - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahalle muhtarı İzzet Erdem, bürosunu öğrencilerin hizmetine açtı. Öğrenciler muhtarlık bürosuna gelerek çıktılarını ücretsiz bir şekilde çıkarıyor ve interneti ücret ödemeden kullanıyor.

Selahattin Eyyubi Mahalle muhtarı 22 yaşındaki İzzet Erdem, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere destek vermek için muhtarlık bürosunda bulunan bilgisayar ve fotokopi makinesini öğrencilerin hizmetine ücretsiz bir şekilde sundu. Öğrenciler ofise gelip ders notlarını internet üzerinden indirerek fotokopi çekiyor.

Öğrencilere muhtarlık ofisinin kapısını açan İzzet Erdem, "Bütün öğrencilerimize fotokopi çıkarıyoruz, ücretsiz bir şekilde. Öğrencilerimize yardım etmek amacıyla fotokopi ve ödevlerinin hepsini gelip çıkarabilirler" dedi.

Muhtarın örnek bir davranış sergilediğini ifade eden lise öğrencisi Velat Jiyan Baday, "Muhtarımıza her geldiğimizde bize ücretsiz bir şekilde çıktılarımızı çıkarıp ödevlerimizi hazırlamamıza yardım ediyor. Ağabey kardeş ilişkisi içerisinde bize yardımcı oluyor. Ona çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Muhtarın uygulamasından faydalanan bir diğer lise öğrencisi Şeyhmus Ölker ise "Genç muhtar ağabeyimiz bize yardımcı olmaktadır. Kendisine teşekkür ediyoruz, görevinde başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN