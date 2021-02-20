"Burs müjdesi" milli sporcuları sevindirdi - Son Dakika

"Burs müjdesi" milli sporcuları sevindirdi

20.02.2021 10:05

Milli sporcuların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "milli sporcu bursu", çeşitli branşlarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) çalışmalarını sürdüren sporcular ile Tekirdağ'daki milli sporcuları mutlu etti.

Milli sporcuların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "milli sporcu bursu", çeşitli branşlarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) çalışmalarını sürdüren sporcular ile Tekirdağ'daki milli sporcuları mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda, "Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler." müjdesini vermişti.

Edirne TOHM'da antrenmanlarına devam eden milli sporcu Elif Işkın (17), AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de spora ve sporcuya değer verildiğini belirten Işkın, "Okul ve spor arasında çok kalıyorduk. Bu süreçte artan desteklerle ikisinden birini seçmek zorunda kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Milli sporcu Şeyma Kızmaz (19) ise milli sporcuların her alanda desteklendiğini belirterek, "Artık hem okulumuz hem de sporumuzu yapabiliyoruz. Ülkemizin bayrağını gururla yurtdışında dalgalandırıyoruz. Hedefimiz, ülkemize başarılar getirmek. Ben de dünya şampiyonu Yasemin Adar gibi olmak istiyorum." diye konuştu.

Nurife Duman (20), milli sporcuların eğitimlerinde geri kalmadığını, milli sporcu bursu ile desteklerin artmasına sevindiklerini kaydetti.

TOHM antrenörü Doğu Eminoğlu da devletin destekleriyle milli sporcuların okul-spor arasında ikilem yaşamadığını anlattı.

Son dönemde spora ve sporculara desteklerin arttığını anlatan Eminoğlu, "Türkiye'de spor çığır açtı. Bizler bu dönemde antrenmanlarımıza devam ettik. İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaracağız." diye konuştu.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da antrenmanlarını sürdüren milli sporcu Oğuz Tokgöz de uzun yıllar tekvando da Türkiye'yi temsil etmek istediğini dile getirdi.

Spor dışı bir kariyer de yapmak istediğini vurgulayan Tokgöz, şöyle devam etti:

"Çok çalışıp en iyi üniversiteyi kazanmak ve eğitim almak istiyordum. Fakat aileme yük olmamam gerekiyordu. Şimdi Gençlik Spor Bakanlığının Vakıf Üniversiteleri ile olan mutabakatıyla artık dünya sıralamasında olan en iyi Vakıf Üniversitelerinde yüzde yüz burslu okuma imkanı geldi. Böylece hem spor hayatıma istediğim gibi devam edebileceğim hem de aileme yük olmadan istediğim Vakıf Üniversitesinde okuyabileceğim." dedi.

Tekvando antrenörü Oğuzhan Tokgöz de genç sporcuların vakıf üniversitelerinde kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu okuyabilecek olmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Düzenlemede emeği geçenlere teşekkür eden Tokgöz, şunları kaydetti:

"Başarılı sporcularımızın çoğu aynı zamanda başarılı birer öğrenci. Sporda başarıyı destekleyen aileler, özellikle lise ve üniversite giriş sınavları yaklaştıkça bunları bahane edip sporu engelliyorlardı. Artık başarılı milli sporculara hem üniversite hem de orta öğretimde yüzde yüz burs imkanları verilmesi ailelerin de spora bakışını değiştirdi, bizi de rahatlattı. Yurt dışında örneklerini gördüğümüz bu spor burslarının bizde de uygulanması çok güzel bir gelişme. Bir antrenör olarak sporcularımı ve aileleri daha iyi motive edebileceğim. Bir veli olarak da çocuğumun istediği kariyeri en iyi okullarda tamamen parasız elde etmesi hem de sporuna tam kapasite devam etmesi muhteşem bir olay."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Burs müjdesi' milli sporcuları sevindirdi - Son Dakika


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