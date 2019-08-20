Burs ve iş garantisi tekstil mühendisliği kontenjanlarını doldurdu

Hazırgiyim, tekstil, deri sanayicileri ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol ile tekstil ve deri mühendisliği bölümleri 2019 yılı tercih dönemi sonunda yüzde 92 doluluğa ulaştı.

Hazırgiyim, tekstil, deri sanayicileri ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol ile tekstil ve deri mühendisliği bölümleri 2019 yılı tercih dönemi sonunda yüzde 92 doluluğa ulaştı.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri ihracatçı birlikleri ile Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından hayata geçirilen "Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi"nin detaylarına ve sonuçlarına ilişkin İstanbul'da bir basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, toplantıda yaptığı konuşmada, tekstil mühendisliğine yönelik ilginin yoğun olmasının sektörün ve ülkenin geleceği adına kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.

"İlk 20 bine girenlere asgari ücret tutarında karşılıksız burs"

Tekstil mühendisliğini tercih edip ilk 20 bine girenlere asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bininci sırada yer alanlara ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs ve iş garantisi sağlayacaklarını anımsatan Öksüz, tekstil mühendisliği bölümünde ilk 50 binde 33 öğrenci, 50-80 bin arasında 56 öğrenci olmak üzere 89 öğrencinin burs almaya hak kazandığını söyledi.

Projede birinci aşamanın büyük bir başarı ile tamamlandığını vurgulayan Öksüz, "2018 yılında kontenjanların sadece yüzde 42'i dolarken bu yıl ilk tercihlere göre bu oran yüzde 92'ye ulaştı. 2018'de sadece iki bölüm kontenjanını doldurabilmişken 2019'da 9 bölüm bu başarıyı elde etti. Tekstil mühendisliğine giriş puanları ise ortalama 100 puan artış gösterdi. 433 kontenjanımızdan 398'ini doldurduk. Bu gerçekten bizim beklentimizin de üzerinde oldu." diye konuştu.

"Gençlerimizin geleceği için güzel bir adım attık"

Öksüz, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden tekstilin ve hazır giyimin dünyada sekizinci, Avrupa Birliği'nde ise üçüncü tedarikçi konumunda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dış ticarette en fazla döviz girdisi sağlayan sektörleri olarak nitelikli gençlerimizin de aramıza katılmasıyla var olan katma değerimizi artıracağız. Burs ve istihdam projemizi, gençlerin sektörün pozitif dönüşümünde rol alması için uygulamalı eğitimlerle de zenginleştirdik. Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye'de bulunan Tekstil Mühendislikleri bölüm başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşecek çalıştaylar çerçevesinde öğrenciler için okurken teorikten pratik eğitime geçebilecekleri bir çalışma da yürüteceğiz. Gençlerimizin sektörlerimiz adına en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını sağlayıp fabrikalarımızda, kendi açacakları fabrikalarda ya da işletmelerde başlattığımız bu reform hareketini hızlandırmalarını umut ediyoruz. Tekstil mühendisliğine yönelik algıyı pozitif hale getirerek gençlerimizin geleceği için güzel bir adım attığımızdan dolayı çok gururluyuz."

"Teknolojik gelişmeleri anında sektörümüze taşımak zorundayız"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise büyük bir başarıyla sonuçlanan projenin sanayi-üniversite iş birliğinde tüm sektörlere örnek olduğunu dile getirdi.

Mustafa Gültepe, tekstil ve hazır giyimin Türkiye'nin dünyada yüzünü ağartan başarılara imza attığını vurgulayarak, bunun devamı için eğitilmiş iş gücünün daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hazır giyim meslek liseleri, İstanbul Moda Akademisi ve Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi ile sektörel eğitime bütüncül destek verdiklerini anlatan Gültepe, "Dijitalleşen dünyada rekabet her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yenilikleri izlemek, teknolojik gelişmeleri anında sektörümüze taşımak zorundayız. Eğitilmiş insan gücünün sektöre kazandırılması ile daha katma değerli ihracatın mümkün olacağını en iyi bilenlerdeniz. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla birlikte Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi'ne büyük önem verdik." ifadelerini kullandı.

Gültepe, projenin ikinci aşamasında 10 maddelik eylem planında belirtilen uygulamalı eğitim ve eğitim müfredatının güncellenmesine ilişkin YÖK, bölüm başkanları ve sektörün katılımıyla geleceği planlayacaklarını kaydetti.

Konuşmasında ticaret savaşları ile global belirsizliklere de değinen Mustafa Gültepe, gelecekte bu olumsuzlukların daha da artacağını belirterek, "Hem bugünün hem de yarının rekabet dünyasına daha güçlü hazırlanmak zorundayız. Bunu için insan kaynaklarını sağlamlaştırmalıyız. Yeni açıklanan işsizlik rakamları her dört gençten birisinin ne okulda ne de işte olduğunu gösteriyor. Dünyada genç nüfusu ile önemli avantajı sahip olabilecek ülkemizde bu tabloyu tersine çevirmemiz lazım. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile tabloyu tersine çevirmeye önemli bir katkı sunduk." şeklinde sözlerini tamamladı.

"Deri mühendisliğinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak da deri mühendisliği kontenjanının tamamının dolduğunu ifade ederek, "Tekstil ve deri mühendisliği bölümlerinin algısını yükseltmek için el birliği ile başlatmış olduğumuz çalışmanın ilk meyvelerini aldık." dedi.

Rekabet gücünü arttıracak tüm gelişmeleri yakından izlediklerini, bu gelişmeleri sektörle birlikte vakit geçirmeksizin buluşturmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Şenocak, şunları söyledi:

"Eğitim, üretim ve istihdam ilişkisini destekleyecek, sektörümüzü daha da yukarı taşıyacak çalışmalara hep destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Sektöre en önemli katma değeri, nitelikli iş gücünün sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, başarılı öğrencileri sektörümüzle buluşturmayı hedefledik. Asgari ücrete varan burs desteği ve eğitimleri sonunda istihdam desteği vaat ettik. Uzun yıllardır kontenjanını dolduramayan deri mühendisliği bölümü kontenjanının yüzde 100'ünü doldurdu. Tercihlerde yaşanan bu yükselişin yanı sıra, bölümün taban ve tavan puanlarında da çok ciddi bir artış yaşandı. Hedefimize ulaşmak adına büyük bir adım attık, ancak işimizin bitmediğini biliyoruz.

Hedeflerimize ulaşabilmemiz için, tüm paydaşların iş birliği içinde olmaları şart. Üniversitelerimizde uygulamalı eğitimin ön planda olduğu bir müfredatın geliştirilmesine katkı sunacağız. Bu noktada, bu projenin en büyük destekçilerinden olan YÖK'ün arkamızda duracağına yürekten inanıyoruz."

Öte yandan, basın toplantısına Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müvit Gündemir, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Burak Sertbaş da katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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