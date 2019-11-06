Son Dakika Haberleri: Burs ve kredi başvuruları için değerlendirme aşaması sürüyor
Son Dakika Güncel Burs ve kredi başvuruları için değerlendirme aşaması sürüyor

Burs ve kredi başvuruları için değerlendirme aşaması sürüyor

6 saat önce

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs ve kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı.

Burs ve kredi başvuruları için değerlendirme aşaması sürüyor, System.String[]

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs ve kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar 'yurtkur.gsb.gov.tr' resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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