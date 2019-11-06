Burs ve kredi başvuruları için değerlendirme aşaması sürüyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs ve kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar 'yurtkur.gsb.gov.tr' resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.