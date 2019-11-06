Burs ve kredi başvuruları için değerlendirme aşaması sürüyor
6 saat önce
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs ve kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan burs ve kredi başvuruları için değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar 'yurtkur.gsb.gov.tr' resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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